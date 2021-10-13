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拜登總統要求洛杉磯港24／7全天候運轉 紓解積壓貨輪

記者楊青／綜合報導
白宮周三要求洛杉磯港每周七天、每天24小時全天候開放，以保持港口供應鏈無中斷運行，確保各地年底節日貨物早日到位。目前洛杉磯／長堤港等待進港的大型貨輪數量和等待時間均已超過歷史記錄。（記者楊青／攝影）
白宮周三要求洛杉磯港每周七天、每天24小時全天候開放，以保持港口供應鏈無中斷運行，確保各地年底節日貨物早日到位。目前洛杉磯／長堤港等待進港的大型貨輪數量和等待時間均已超過歷史記錄。（記者楊青／攝影）

拜登總統周三上午透過推文宣布，要求洛杉磯港每周七天、每天24小時全天候開放，以保持港口供應鏈無中斷運行，確保各地年底節日貨物早日到位。

這也是繼長堤港近期開始實施24／7開放進口貨輪進港之後，洛杉磯港將實施類似的行動計劃。洛杉磯港和長堤港佔全美進口貨物總量額的40%。

拜登在周三的推文中表示，當天宣布洛杉磯港將開始24／7 運營，以確保美國人可以得到他們需要的商品。他表示，政府方面正在全力以赴，以便進口貨物更快更準確地運送到各地，避免進口貨物供應鏈中斷。

据白宮方面表示，洛杉磯港的進口貨物裝卸和轉運開放時間將比現在增加將近一倍，工作人員將通宵工作，碼頭和倉庫工會將協調增加工人輪班時間。 大型的進口採購商家，包括沃爾瑪（Walmart）、聯邦快遞（FedEx）、UPS、三星（Samsung）、Home Depot和Target 已同意加快操作，以加快和清除碼頭端口貨物的積壓，騰出空間讓一直停泊在近海的大型貨輪進港通關。

目前洛杉磯港和長堤港除了每天新進到港的貨輪，和在近海等待進港的50多艘大型貨輪外，每周還有超過3500個積壓集裝箱需要裝卸處理。

白宮周三要求洛杉磯港每周七天、每天24小時全天候開放，以保持港口供應鏈無中斷運行...
白宮周三要求洛杉磯港每周七天、每天24小時全天候開放，以保持港口供應鏈無中斷運行，確保各地年底節日貨物早日到位。目前洛杉磯／長堤港等待進港的大型貨輪數量和等待時間均已超過歷史記錄。（記者楊青／攝影）

洛杉磯港 長堤 拜登

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