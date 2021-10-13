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洛縣710公路延伸案取消 沿路上百棟房屋將低價出售

記者李雪／綜合報導
圖為南巴市一處710延長線上空置的房屋。（谷歌街景）
圖為南巴市一處710延長線上空置的房屋。（谷歌街景）

SR 710高速路延伸計畫自徹底被否決以後，沿途原被「加州交通局」(Caltrans)收購的大量房屋去向問題，一直被地方居民所關注。日前州長紐森簽署多條有利住房的法案，其中包括SB 381提案。這意味著地方市府有獲得優先權並管理這些房屋，可用極低價格買下空屋將其作為可負擔房。

SB 381是由轄區包括聖蓋博谷的州參議員Anthony Portantino撰寫的提案，南巴沙迪那市市府是主要推手，因為該案修改了早先的「羅伯蒂法案」(Roberti Act)的條款，這影響到南巴市數十棟由Caltrans擁有的房產的處置條款。新提案要求Caltrans結束數十年來對這些房屋的管理，旨在保護現有租戶，並制定了保護歷史建築的戰略，還賦予該市更高的優先權獲取房產。

Portantino辦公室稱，新法使南巴市購買、修復、維護和管理經濟適用房的計畫在經濟上可行。「由於無法再修建710高速公路的一段，南巴市表示需要對當前的銷售流程進行立法改革，現有租戶需要保護」，該辦公室聲明表示，「通過SB 381，我們能夠實現所有這些目標，同時為城市提供控制前進過程的機會」。

這也是南巴沙迪那市長Diana Mahmud的重大勝利，去年12月她上任市長時，表示讓Caltrans出售這些房產是她的首要任務之一。她解釋，SB 381能確保所有現在住在這些房屋裡的租戶，將有機會在房子被提供給第三方之前，購買他們自己租的住宅，並允許該市以Caltrans在1960年代的收購價購買那些無人居住的房屋。而作為價格的交換，新法要求市府確保這些房產在之後55年都用於廉租屋，或45年用於可負擔房。

此外如果這些房屋是歷史建築且空置，法案還允許南巴市以市場價格出售。但同時要求，每售出一棟歷史房屋，該市須建造三個經濟適用房。Caltrans必須在2022年6月30日之前開始出售空置房屋。建設或收購須在2025年12月31日之前開始，而所有不購買的租戶將獲得優先入住權。

據Portantino辦公室解釋，原本根據現行法律，城市只能購買有人居住和無人居住的多戶住宅，而且市府必須與其他私人或非營利性機構競爭才能得標。現行法律還給市府出售房屋設定一個所謂的「合理價格」。但由於許多房屋需要大修，而且還必須符合一定的可負擔房數量來出租或出售。

Caltrans早先為了在該地區修建710公路，從60年代開始陸續收購約300棟房屋。這些房屋一部分有租戶居住數十年，但據悉有超過160棟近年來都是空置。但在爭論了50年後，710延伸修建計劃2017年徹底破滅，但至今只有少數房屋已售出。隨著住房危機日益嚴重，以及租客抱怨Caltrans管理不善，地方政府和代表建議這些地產應該需要移交給其他機構處置。

加州 紐森 聖蓋博

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