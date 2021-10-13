百人會：過半華裔科學家對受美政府監視相當恐懼

曾受到美國政府指控的華裔科學家（左一、二）郗小星、陳霞芬，得到華裔國會議員趙美心（左三、四）、劉雲平聲援討回公道。（本報資料圖）

由著名華裔美國 人組成的非營利性會員組織百人會（Committee of 100）和亞利桑納大學（University of Arizona）將公佈一項新的聯合研究項目的結果，其中發現50.7% 在美國的華裔教授／研究人員，對他們受到美國政府的監視感到相當恐懼和／或焦慮。

該項目側重於科學和研究人員中的種族和民族，旨在了解和研究學術界如何受到美國政府對與中國 的國際交流限制的影響，特別關注對華裔教授和研究人員的影響。

從近 2000 份經過驗證的回覆中，抽樣調查的結果顯示，50.7% 在美國的華裔教授／研究人員，對他們受到美國政府的監視感到相當恐懼和／或焦慮。相比之下，非華裔教授／研究人員的這項比例僅為 11.7%。

在與中國合作的研究項目被提前中止的人員中，78.5% 的美國華裔教授/研究人員因為美國司法部的「中國倡議」（China Initiative）有所顧忌，並表示要與中國的合作者保持距離。相比之下，非華裔教授/研究人員的這一比例為 27.3%。

在過去三年與中國合作的教授／研究人員中，23.6% 的美國華裔教授／研究人員決定，不讓中國參與未來的項目。相比之下，非華裔教授／研究人員的這一比例為 5.8%。

該研究項目的完整報告和詳細信息將於 10 月 28 日公佈。