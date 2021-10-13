百人會：過半華裔科學家對受美政府監視相當恐懼
由著名華裔美國人組成的非營利性會員組織百人會（Committee of 100）和亞利桑納大學（University of Arizona）將公佈一項新的聯合研究項目的結果，其中發現50.7% 在美國的華裔教授／研究人員，對他們受到美國政府的監視感到相當恐懼和／或焦慮。
該項目側重於科學和研究人員中的種族和民族，旨在了解和研究學術界如何受到美國政府對與中國的國際交流限制的影響，特別關注對華裔教授和研究人員的影響。
從近 2000 份經過驗證的回覆中，抽樣調查的結果顯示，50.7% 在美國的華裔教授／研究人員，對他們受到美國政府的監視感到相當恐懼和／或焦慮。相比之下，非華裔教授／研究人員的這項比例僅為 11.7%。
在與中國合作的研究項目被提前中止的人員中，78.5% 的美國華裔教授/研究人員因為美國司法部的「中國倡議」（China Initiative）有所顧忌，並表示要與中國的合作者保持距離。相比之下，非華裔教授/研究人員的這一比例為 27.3%。
在過去三年與中國合作的教授／研究人員中，23.6% 的美國華裔教授／研究人員決定，不讓中國參與未來的項目。相比之下，非華裔教授／研究人員的這一比例為 5.8%。
該研究項目的完整報告和詳細信息將於 10 月 28 日公佈。
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