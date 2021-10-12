南加聖塔芭芭拉山火蔓延至8000 英畝 101公路關閉

加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara）縣阿里薩山火（Alisal Fire）12日蔓延至8000英畝。（聖塔芭芭拉消防局推特）

南加州 聖塔芭芭拉（Santa Barbara）縣阿里薩山火 （Alisal Fire）12日蔓延至8000英畝，已威脅到包括一些牧場在內的近100棟房子，導致聖塔芭芭拉縣101號公路仍然關閉；山火並已威脅到數千名居民，有關方面已宣布住在Refugio Canyon一帶的居民必須撤離 。

美國 林務局官員表示，火災燒毀了至少 8000 英畝土地，12日大火仍未得到控制。

11日下午，大火在強風中於Solvang以南的山脊爆發。陣風時速高達每小時70哩，風將火勢向南推到山頂，穿過101號公路，進入Refugio 和El Capitan的州立海灘區域。

位於Gaviota 州立公園的太平洋海岸公路，和Goleta的Cathedral Oaks路之間的101公路，被迫無限期關閉。加州公路巡警局建議駕車者將5號公路作為替代路線，且在推特分享在擁擠的154號公路上倒車的照片。

由於阿里薩山火，101公路從Winchester到SR-1的兩個方向都保持關閉，目前不知道何時能夠重新開放。替代路線是 SR-154和I-5，這兩條路線預計比正常流量更擁堵。

消防局官員說，由於大風導致飛機停飛，消防員被派駐以保衛家園。