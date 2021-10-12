聖地牙哥台灣鄉親健行 歡慶中華民國雙十國慶

浩浩蕩蕩的健行隊伍，大家或手持中華民國國旗，或穿著中華民國國旗T恤，在豔陽、和風之下特別吸睛。（橙僑提供）

為慶祝中華民國110年雙十國慶，聖地牙哥 雙十委員會廣招台灣 鄉親於10月9日舉行國慶健行。當天近200位台灣僑民及應邀參加的橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬夫婦、聖地牙哥越棉寮僑界僑領宋振標等人，齊聚聖地牙哥北部聖迪吉託縣立公園（San Dieguito County Park），首次以健走活動來歡慶中華民國110歲生日。

聖地牙哥雙十委員會主席暨僑務委員杜武青表示，過去是以升旗典禮來慶祝雙十國慶，由於新冠肺炎(COVID-19)疫情 ，迄今學校場地仍無法對外開放。繼去年以車隊遊行突破疫情限制，順利慶祝國慶後，今年加州重新開放、大家先後完成2劑新冠疫苗接種，為更多僑民提供相聚共慶雙十國慶的條件，所以，委員會成員達成籌辦國慶健行的共識。

委員會副主席暨僑務諮詢委員謝家樹說，很高興、也很榮幸能協力籌辦國慶健行，儘管新冠肺炎的Delta病毒肆虐下，仍能讓台灣僑胞們重聚在一起，慶祝國家生日。

當天一大清早從橙縣趕赴聖地牙哥參加國慶健行的橙僑中心主任蔣翼鵬致詞時表示，聖地牙哥華裔、台僑日益成長，每年重要節慶及文化活動、尤其是雙十國慶活動都籌辦得精采、熱烈，吸引不同世代僑民一起參加，大家對中華民國的支持與向心力由此具體展現。

僑務諮詢委員傅家康則表示，今年國慶活動的籌辦可謂天時、地利又人和，能突破疫情的限制，與僑界朋友一起慶祝中華民國生日，感到特別開心，也特別有意義。

這次參與國慶健行籌辦的成員除了杜武青、謝家樹、傅家康之外，還包括僑務諮詢委員黃莉莉、僑務顧問葉芸青、朱曼玲、陳玫秀、賴惠玫、黃永滐、僑務促進委員張慧娟、徐小嫚、劉述愷、景偉烈、曲學蕃、中華學苑校長暨僑務促進委員孫麗敏、中華文化聯誼會會長張丹拿、北郡中文學校校長邱秀莉、中華學苑理事長陳菱、中華科工聯誼會會長葉邵陽。

當天參加健行的台灣鄉親都背著聖地牙哥雙十委員會致贈的中華民國國旗背包、戴著有台灣圖案設計的帽子，浩浩蕩蕩、綿延100多公尺的健行隊伍，在豔陽、和風之下特別吸睛，還能與沿途其他健行者分享慶祝中華民國生日的喜悅。健行隊伍抵達目的地後，大家興奮的拿出中華民國國旗合影留念，並一起享用手製三明治午餐，開心地歡度雙十國慶。