近60艘大型進口貨輪在南加港口積壓 前所未見

洛杉磯／長堤港進口貨輪嚴重擠壓持續，到本周，無法進港通關的貨輪數量和等待時間均已破港口歷史記錄，大量裝滿進口貨物的大型貨輪在南加州近海漂著無法靠岸進關。（記者楊青／攝影)

洛杉磯／長堤 港進口貨輪嚴重擠壓持續，到本周，無法進港通關的貨輪數量和等待時間均已破港口歷史記錄。

洛杉磯／長堤港的聖彼渚灣綜合港口（The San Pedro Bay port complex），是全美最繁忙的集裝箱港口之一，數月來正在經歷有記錄以來最大的貨輪積壓和通關滯後，到本周，超過58大型貨輪等待進入港口，卻似乎遙遙無期。

洛杉磯港 週二上午表示，目前在洛杉磯港等待進港的共有28艘大型貨輪，另外還有30艘裝滿進口貨物的大型貨輪，在長堤港等待進入港口。在過去幾周，洛杉磯港和長堤港等待進港通關的貨輪超過70艘。

長堤港發言人Lee Peterson周二表示，長堤港雖然前些年也因種種原因，包括碼頭工人罷工等原因，經歷過進港貨輪嚴重積壓，但目前積壓的數量和規模，前所未有。

洛杉磯港將積壓歸咎於後疫情 時期前所未有的採購，使供應鏈的各個方面都變得緊張的激增。不過不少華人進口商表示，據他們瞭解，數月來進口貨輪無法正常進港通關，最主要的原因是港口上班員工嚴重不足，無論是碼頭裝卸工人，或海關檢驗人員，都遠遠未能達到疫情前的上班人手。加上防疫關係，碼頭和海關工作人員通常一周只有三天在碼頭現場，另外兩天網上作業，而年底進口貨物的貨輪大都在8月至10月之間進港，貨輪進港高峰與人手短缺形成巨大落差，港口積壓前所未有。

9月17日，洛杉磯港和長堤港宣布新措施，包括擴大開放卡車接送和返回時間，以改善貨運並減少延誤。作為第一步，長堤港將業務擴展到夜間，讓轉運卡車可以一周七天每天24小時全天無接縫進港拉貨，洛杉磯港也嘗試擴大週末營業時間。

作爲全美最繁忙的港口之一，全美大約三分之一的進口貨物從洛杉磯港和長堤港入關，同時全國的出口貨物三分之一的出口貨物也是在洛杉磯港和長堤港離境。

聖彼渚港上周提出一項尋求關於積壓及其環境影響報告的動議，該動議指出，目前有數十艘貨船停靠在南加州的洛杉磯港和長堤港，等待可用泊位進港，這些大型貨輪的長期等待可能對當地社區的空氣質量產生負面影響，進一步加劇供應鏈中斷，並損害零售商和托運人的利益。