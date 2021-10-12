我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民勞工若能舉證遭雇主虐待 拜登政府擬允免遣返

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

新冠口服新藥是否會改變人類基因、致癌？ 專家質疑

記者邵敏／洛杉磯報導
由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」。 (路透)
由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」。 (路透)

作為全球第一款治療新冠病毒的口服藥、默克藥廠(Merck)研發的「莫納皮拉韋」（molnupiravir），已向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請緊急授權，這款新藥問世，引起醫學界廣泛關注。華裔傳染病學專家近日質疑，這款口服藥是否會對人類基因產生影響，是否有致癌的可能？

加州流行病專家黃重德指出，此款新藥是通過病毒基因改變，從而阻止病毒產生下一代，為避免病毒基因改變可能對人類下一代產生影響，藥廠在做第三期試驗時特別規定，女子不可懷孕，男子不可行房。黃重德認為此舉主要是擔心試驗期間如果懷孕的話，會對孩子有致畸的可能。

黃重德還認為，此藥可讓病毒基因發生改變，他擔心會有致癌可能性，「致癌不是說現在用藥後短時間就能發現，通常需要幾年或更長時間才能知道，FDA需要藥廠證明不會有致癌可能性才能投入市場。」

美以美醫院病毒感染專家江華醫師則認為，口服藥「莫納皮拉韋」是通過引導病毒RNA基因突變來殺死病毒，並不會引起人類DNA基因改變。

江華解釋，一款新藥在進入三期臨床實驗前要先通過一期臨床試驗，而一期臨床試驗主要針對新藥的毒性進行研究，如果此藥會引起人類基因突變或致癌，是不能進入二期，更不可能進入三期臨床。

江華指出，這款藥物一期試驗時在動物中有可疑致畸，為確保參加臨床試驗的人員安全，因此在三期臨床試驗中決定參試人員不應有生育風險，此外，他還提到，幾乎所有新藥的三期臨床參試都不允許孕婦參加。

FDA批准的所有藥物都有其特定的妊娠期間致畸安全級別，從A到D，A是完全確定無致畸危險，D是有確定致畸危險。江華表示，「現在FDA是否會批准這個藥物，或批准後對其致畸安全性作何級別的斷定，尚不明確，很多現在FDA批准的藥物致畸危險等級是C。」

江華還指出，許多抗病毒藥物都是通過同樣原理消滅病毒，愛滋病的治療也是這個原理，治療單純皰疹和帶狀皰疹的藥物，也是通過改變病毒基因來殺死病毒，但並沒有出現癌症多發的現象。

致癌 FDA 加州

上一則

狂風橫掃南加州 刮倒大樹砸壞車3萬戶斷電

延伸閱讀

英航艦南海行動 專家：北京改變現狀他國將因應

英航艦南海行動 專家：北京改變現狀他國將因應
默克抗疫口服藥 世衛：正待完整臨床數據

默克抗疫口服藥 世衛：正待完整臨床數據
沙烏地國王送川普3件稀有皮毛 專家鑑定是「贗品」

沙烏地國王送川普3件稀有皮毛 專家鑑定是「贗品」
專家：谷歌、Crocs、特斯拉看好

專家：谷歌、Crocs、特斯拉看好
大群麋鹿「佔領」人類地盤 竟對路人不躲不讓

大群麋鹿「佔領」人類地盤 竟對路人不躲不讓
南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01

超人氣

更多 >
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電

劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電
上海Prada驚現「菜媛」拍完照轉身就把芹菜扔進垃圾桶

上海Prada驚現「菜媛」拍完照轉身就把芹菜扔進垃圾桶
留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤
AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏

AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏