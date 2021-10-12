新冠口服新藥是否會改變人類基因、致癌？ 專家質疑

由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」。 (路透)

作為全球第一款治療新冠病毒的口服藥、默克藥廠(Merck)研發的「莫納皮拉韋」（molnupiravir），已向聯邦食品暨藥物管理局(FDA )申請緊急授權，這款新藥問世，引起醫學界廣泛關注。華裔傳染病學專家近日質疑，這款口服藥是否會對人類基因產生影響，是否有致癌 的可能？

南加州 流行病專家黃重德指出，此款新藥是通過病毒基因改變，從而阻止病毒產生下一代，為避免病毒基因改變可能對人類下一代產生影響，藥廠在做第三期試驗時特別規定，女子不可懷孕，男子不可行房。黃重德認為此舉主要是擔心試驗期間如果懷孕的話，會對孩子有致畸的可能。

黃重德還認為，此藥可讓病毒基因發生改變，他擔心會有致癌可能性，「致癌不是說現在用藥後短時間就能發現，通常需要幾年或更長時間才能知道，FDA需要藥廠證明不會有致癌可能性才能投入市場。」

美以美醫院病毒感染專家江華醫師則認為，口服藥「莫納皮拉韋」是通過引導病毒RNA基因突變來殺死病毒，並不會引起人類DNA基因改變。

江華解釋，一款新藥在進入三期臨床實驗前要先通過一期臨床試驗，而一期臨床試驗主要針對新藥的毒性進行研究，如果此藥會引起人類基因突變或致癌，是不能進入二期，更不可能進入三期臨床。

江華指出，這款藥物一期試驗時在動物中有可疑致畸，為確保參加臨床試驗的人員安全，因此在三期臨床試驗中決定參試人員不應有生育風險，此外，他還提到，幾乎所有新藥的三期臨床參試都不允許孕婦參加。

FDA批准的所有藥物都有其特定的妊娠期間致畸安全級別，從A到D，A是完全確定無致畸危險，D是有確定致畸危險。江華表示，「現在FDA是否會批准這個藥物，或批准後對其致畸安全性作何級別的斷定，尚不明確，很多現在FDA批准的藥物致畸危險等級是C。」

江華還指出，許多抗病毒藥物都是通過同樣原理消滅病毒，愛滋病的治療也是這個原理，治療單純皰疹和帶狀皰疹的藥物，也是通過改變病毒基因來殺死病毒，但並沒有出現癌症多發的現象。

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