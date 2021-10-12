狂風橫掃南加州 刮倒大樹砸壞車3萬戶斷電

大風狂吹南加州3萬戶斷電，12日上午南加州愛迪生電力公司仍在搶修電纜線。（KTLA）

南加州 地區11日（周一）晚遭強風橫掃，刮倒大樹砸壞汽車，導致3萬戶斷電。至12日上午民眾仍在清理災後家園，電力公司搶修被刮斷的電纜管線。

洛杉磯 水電局（LADWP）發言人表示，在11日晚風力最強勁時，停電影響了 3萬多戶洛杉磯水電局的消費者。截至周二凌晨 4 點，已有 2萬2900 客戶恢復供電，但仍有1萬200個客戶尚未恢復供電。

風災也造成了相當多的損害。在南洛杉磯哈佛公園（Harvard Park）附近的西59街和 Denker 街交叉口附近，至少有四輛車被倒下的樹木砸壞了。

在范奈斯（Van Nuys），11日晚間婦女洛佩茲（Lorena Lopez）和她的兩個兒子在Erwin街上行走時，一棵大樹倒下砸壞了路邊一輛廂型車（SUV）。所幸，洛佩茲只是被樹枝刮傷，沒有人在災害中受到嚴重傷害。「我很幸運，兩個男孩什麼事也沒有。」

據國家氣象局，儘管12日早上風力已經減弱，但洛杉磯和范杜拉縣（Ventura county）部分山區的風速警告一直持續到上午 10 點。

南加 州愛迪生電力公司（Southern California Edison）發言人奧內拉斯 (Gabriela Ornelas) 表示，已警告洛杉磯、范杜拉和寇恩三縣（Kern）地區約 9100 名客戶，他們的電力可能會在12日周二下午被切斷，預防電氣設備在危險天氣條件下點燃野火。這些客戶大多位於聖他克拉麗塔（Santa Clarita）和西米谷（Simi Valley）附近。