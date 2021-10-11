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中國留學生入境洛城遭盤問 行李衣物還被偷

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留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

本報記者／洛杉磯報導
近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）
近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。而有一名從洛杉磯入境的中國留學生表示，自己被短暫盤問後，竟還發現行李中的一些衣物被拿走了。目前他不能確定這是機場或是航空公司人員，還是海關人員拿走的。

中國駐洛杉磯總領事館近日聲稱，有多名中國留學生入境美國時，被邊境執法人員反覆盤查詢問赴美求學目的。部分學生被恐嚇、威脅，甚至限制自由達數十小時，最後被遣返。

不過從洛杉磯國際機場入境，前往聖地牙哥唸書的華裔T同學的遭遇，令他匪夷所思。T同學大約在兩周前入境，因為最近疫情管控，普通民眾難以出入境，因此當時航班上幾乎全是留學生。當時他在通過入境官窗口時，官員問了他一些正常都會問的問題，便叫他在一邊等待。

T同學表示，等待區域並非「小黑屋」，而就是在一排窗口的邊上。當時有好幾個留學生也被叫到那裡一起等，幾人互相問候後發現，都是從一個學校轉學去另一個學校的學生。T同學表示，當時等了至少一個多小時後，才將他們叫到窗口前，重新問了一大堆常規問題。T同學學習的是藝術類專業，並非敏感專業，海關官員倒也並沒有問特別的問題，問完也就將他放走了。

隨後，T同學前往領取行李的區域，由於等待太久，幾人的行李已經被放到一邊。當時T同學發現行李被打開，留了一張紙條稱因為有人的酒水打翻，因此行李可能被酒浸染，並表示若有問題可以撥打一個電話號碼。T同學表示，當時他大致看了一下，覺得只有一條褲子被灑上一點點酒，覺得沒什麼大問題於是便沒在意，紙條也丟失了。

由於最近學校附近租房難找，T同學又在朋友家借宿幾天，直到上周才真正將所有行李打開一一整理，便發現不少衣服都不見了。他表示，丟失的衣物大多是還沒有剪掉標牌的T恤，不過也有幾件剪掉標牌的衣服也被拿走。T同學生氣懷疑是海關人員拿走的，不過他也無法排除是否是機場人員或是航空公司人員所為。甚至也可能是因為長時間放在行李區一旁無人看管，被人偷拿。雖然他被海關扣押時間並不長，但他相信後續取行李等可能的困難，確實會給留學生帶來麻煩。

中國留學生 洛杉磯國際機場 美國

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