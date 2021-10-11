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通貨膨脹沒完沒了 可能消退嗎? 專家這樣子說

記者王若然／洛杉磯報導
通貨膨脹將持續至明年。（美聯社）
通貨膨脹將持續至明年。（美聯社）

今年以來，民眾對生活消費中的通貨膨脹深有感觸。通貨膨脹存在於衣食住行的方方面面，影響著人們的生活。那麼通貨膨脹到底何時能消退呢？對此，專家認為，通貨膨脹至少將持續至明年。

洛杉磯加大安德森管理學院經濟學家俞偉雄說，此次通貨膨脹是供需兩方面共同作用的結果，哪方面物價會降，何時會降都要依照情況討論，但他認為通貨膨脹至少維持至明年。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）則說，即使通貨膨脹一年後會好轉，物價也不會恢復到以前的水平。首先，對目前物價習慣之後的市場，不會那麼容易就恢復到以前的價格。其次，原料是有限的，供給方面長遠看不會有太大增長。

另外，現在全球都在做環保，煤礦、天然氣、石油使用減少，加劇能源方面的通貨膨脹。吳建民說，未來通貨膨脹不會特別嚴重，但物價還會保持增長趨勢。

俞偉雄進一步分析說，目前的通貨膨脹是兩方面造成的。在需求上，美國政府為了緩解疫情給民生造成的壓力，從去年到今年投放了大量的紓困金，市場上的錢變多，增加了消費。聯準會在過去兩年，利率幾乎是零，採取了量化寬鬆政策，這導致市場上錢過多，汽車、房價、股市都呈上漲趨勢。

另一方面，供給面的問題又層出不窮。幾個月前Delta病毒肆虐全球，中國、東南亞國家如越南遭受衝擊，製造業供給鏈斷裂。疫情期間貨櫃、海運價格飆升，再加上拜登總統的能源政策也會造成供給面的問題。

俞偉雄說，聯準會（FED）最近承認，通貨膨脹會比預期持續得更久，預計聯準會將在明年加息，會對市場進行調節。在供給方面，很難說哪方面原料會增加，還要看生產大國是否願意配合提高產量的要求。例如中國近期拉閘限電，其生產力也會造成影響。

他說，相比美國20世紀70年代的嚴重通膨，這次的通膨還沒有那麼嚴重，希望美國能夠從那次通膨中汲取教訓。70年代的通膨率已經達到兩位數。目前紐約聯儲（Federal Reserve Bank of New York）預計未來三年通貨膨脹率將為4%。

俞偉雄說，即使沒有通貨膨脹，物價上漲也是趨勢，大多數中央銀行包括美聯儲對一個國家年通脹率定為2%左右。

而紐約聯儲調查顯示，美國預計租金和食品等價格上漲速度會更高，這些商品在消費價格籃子中占很大比重，而且難以被替代。

通貨膨脹 美國 聯準會

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