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橙縣世界事務協會表揚華裔董事 因促成與UCI合作

爾灣市訊
橙縣世界事務協會華裔董事朱高雅妮獲金橙獎表揚，與夫婿朱汝泰共享此份榮耀。（本報記者/攝影）
橙縣世界事務協會華裔董事朱高雅妮獲金橙獎表揚，與夫婿朱汝泰共享此份榮耀。（本報記者/攝影）

橙縣世界事務協會日前舉行疫情以來首度會員大會，會中特別頒贈「金橙獎」(Golden Orange Award)表揚華裔董事朱高雅妮（Annie Chu），以感謝她促成該會與爾灣加大合作的實習項目。

橙縣世界事務協會董事會主席Nora Valenzuela`表示，在該會華裔董事朱高雅妮推動下，橙縣世界事務協會與爾灣加大建立合作關係，每年甄選爾灣加大學生擔任實習生，其中多位實習生畢業後加入橙縣世界事務協會，在疫情期間，這些實習生及半職員工繼續推出線上活動，維繫會員之間溝通與交流，是該會在疫情打擊下財務得以維持的主因。

長期支持爾灣加大的朱高雅妮，現為爾灣加大（UCI）校長俱樂部終身會員，她表示，橙縣世界事務協會與爾灣加大合作的實習項目，大約八年前開始，學生完成100小時的實習服務後可獲得爾灣加大三個學分，獲選擔任實習工作的都是主修或副修國際關係的大學生，他們在實習過程中必須參加橙縣世界事務協會主辦的活動，協助設計專題演講，並參與協辦該會每年為高中生舉行的World Quest世界事務知識競賽。今後，該會還將擴大實習項目，甄選實習生加入申請撥款

朱高雅妮致詞時強調，在反移民氣氛高漲的今天，世界事務協會致力於從教育上提升美國人對國際局勢的了解，值得社區人士大力支持。

當晚應邀擔任主講人的是爾灣加大法學院教授Gregory Shaffer，他也是爾灣加大國際法律與社會研究中心主任，剛獲為選美國國際法學會下任會長。他列舉實例說明中國為了加入世界貿易組織（WTO）推出從內到外、由上到下的許多新政策，目的是要在原本以美國及歐洲為主的國際貿易現實中開闢新局，更可能因此而逐步超越印度、巴西、美國及歐洲，成為國際經濟上的贏家。

爾灣加大法學院教授Gregory Shaffer（圖右） 分析世界貿易組織與未來...
爾灣加大法學院教授Gregory Shaffer（圖右） 分析世界貿易組織與未來國際經濟強權的關係。（本報記者/攝影）

爾灣加大 橙縣 美國

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