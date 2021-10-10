南加內陸高中老師不當接觸學生被捕 已教課17年

芳塔那學區一名教師涉嫌不當觸摸學生被捕。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣芳塔那市（Fontana）一名高中教師，涉嫌在教室不當接觸兩名學生，近日被警方拘捕。

事發學校是芳塔那學區 Jurupa Hills高中，近日有學生投訴，稱遭到教科學的55歲教師馬丁（Albert Martin），在教室不當觸摸。警方隨後檢查馬丁電腦，在其中發現涉及孩童性虐待的資料。馬丁於8日在庫卡蒙加牧場市Church街和Center路交匯處被捕，保釋金57萬5000元。

嫌犯馬丁在芳塔那學區多個學校工作過，任職科學教師有17年時間，由於面臨指控，目前處在行政離職狀態。警方表示，此案或還有其它受害者，若提供線索可致電909-854-8170。

芳塔那學區先前就發生過老師涉嫌性騷擾 學生的案件。2020年12月初，一紙訴狀將學區告上法庭，原告是一名已經畢業的女生，20多年前在學區就讀；原告稱，當時在學區一所中學就讀時，遭到一名老師性騷擾。涉事教師Gary Lee Georgi曾於1988年至2002年任教，已經被警方拘捕接受調查。

此外，2015年上半年，因學區前女校警提告上司性侵 ，並將學區一起告上法庭，最終經過陪審團裁決，學區賠償受害者150萬元。同時還有其他三名女性也分別提告，唯尚未有判決結果。