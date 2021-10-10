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華裔動畫師闖好萊塢 為漫威打造名場面

記者李雪／洛杉磯報導
惠康研究生階段導演的3D動畫短片「U.P.P.」於2019年在Asians On Film Festival 電影節獲得最佳動畫獎。（惠康提供）
惠康研究生階段導演的3D動畫短片「U.P.P.」於2019年在Asians On Film Festival 電影節獲得最佳動畫獎。（惠康提供）

來自中國河北的年輕華裔動畫師惠康，一路追逐自己從小就有的電影夢。他為漫威劇集「洛基」（Loki）打造了一幕名場面鏡頭，後者於今年上映，無疑意味著他距離自己的夢想又近了一步。

和許多同齡人一樣，惠康從小就喜歡看電影和動畫片。但讓他走上動畫專業道路的，是當他看到星球大戰系列，知道了奧斯卡大獎，「就感覺能在電影中工作，且能站上奧斯卡領獎台將會是多麼光榮和幸福的一件事」。從那之後惠康開始逐步踏足電影和動畫領域，希望有朝一日能夠完成夢想。早在就讀北京交通大學的大學部時，他就在中央電視台CCTV9的一部紀錄片中擔任動畫師。如今他距離自己的夢想又近了一步。

「十年前我也不會想到我現在會在好萊塢製作漫威電影」，他說，「當看到自己的名字出現在電影和動畫最後的credit的時候，真的非常激動」。2020年惠康參與製作漫威主打電視劇集「旺達幻視」（WandaVision），幫助導演完成多個系列鏡頭的特效概念設計，專業能力得到肯定。而從去年底參與的漫威劇集「洛基」，今年3月上映。

他回憶，其實在「洛基」的製作中，遇到很多技術上的疑問。「有一個鏡頭很複雜，超出了我當時的能力範圍」，但是惠康連續幾天反覆摸索，除了組長給他技術上的幫助，他也不得不在網絡上找各種教學資源幫助解決問題。最終他研究出解法，而這一幕鏡頭也成了「洛基」的名場面之一。

其實，從薩凡納藝術學院攻讀動畫專業碩士畢業後，惠康來到洛杉磯打拼一開始並不順利。除了從走出學校大門進入到社會這個過程造成的巨大斷層以外，惠康在視效公司做了一段時間的3D動畫師，之後機緣巧合闖入電影預演領域。「剛剛進入行業時對previs完全不了解」，惠康發現之前學到的專業知識和行業有差距，再加上缺少實際的項目經驗，這也給他增添了不少壓力。

惠康解釋，previs也被叫做電影預演，簡單來說就是在電影開拍之前，把劇本和分鏡用動畫製作出來，給導演、攝像等展示演員走位、取景、運動等方向的環節。這個環節能為電影製作提供大量的藝術指導和技術支持，是近些年大量成功的特效電影越來越多使用的一種電影技術。

不過如今文化的融合，華人電影市場的發展，已經讓如惠康這樣的華裔電影從業者更具優勢。他表示，美國也開始製作面向華人的電影和電視，更尊重和考慮到華人觀眾，因此也更需要有豐富經驗的華裔電影人參與。對於未來，他仍然念念不忘童年時最喜歡的「星球大戰」，希望有機會參與自己喜歡的電影項目，也希望有機會站在奧斯卡等頂級的電影節上，「能夠讓自己在暮年的時候有一些值得回憶的事情」。

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