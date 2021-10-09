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核桃市金秋家庭嘉年華

記者楊青／核桃市報導
核桃市華人協會義工們當天為孩子送出氣球和糖畫。（記者楊青／攝影）
核桃市華人協會義工們當天為孩子送出氣球和糖畫。（記者楊青／攝影）

核桃市金秋家庭嘉年華會9日在蘇珊妮公園盛大登場，上百個攤位和連台好戲讓將核桃市變成歡樂的海洋，疫情陰霾掃光光。

從上午9時開場到下午4點結束，蘇珊妮公園人潮湧湧。來自核桃市華人協會的Rosalie Cheng等兩位小朋友在七年級小姐姐Anya Su的伴奏下高唱美國國歌，拉開嘉年華會序幕，各族裔的藝術家輪番登台表演。核桃學區由家長組成的舞蹈隊表演橋邊姑娘，華人年長者表演台灣傳統排舞，引得喜歡中國舞蹈的小朋友也凑上去一起翩翩起舞。還有韓國舞蹈，墨西哥長裙舞和男聲小組唱，夏威夷風草裙舞，年輕人的熱歌勁舞，吸引滿場觀衆駐足觀看。台下有上百個各種攤位，琳瑯滿目的小商品和工藝品令人目不暇接，華人協會的攤位上，15歲小朋友王文君表演的糖畫和朱璋芳的書法，都獲得眾多讚賞的目光。

來自洛杉磯縣能源、環保、以及公共衛生等部門，現場提供各種資訊和免費小禮物，僅防疫消毒洗手液當天就免費送出上千瓶。

同樣熱鬧的還有兒童樂園。由核桃市公園與娛樂部門組織的十數個遊戲點，將公園裝扮的生機勃勃，歡聲笑語，抛圈、飛碟、兒童保齡球、丟沙包、擊大魚、搶運氣球等等，樣樣都是為孩子們量身定做，家長帶孩子們大排長龍，遊戲之後各種精美小獎品和小禮物，更是讓孩子們樂不思返。

今年也是疫情以來核桃市首次恢復家庭嘉年華，受到民眾歡迎和支持。包括核桃市長秦振國、副市長伍立倫，以及水區委員李敏兒、趙百淳、湯繼理，學區教委副主席佟儀等，出席開幕式並向全體市民送上金秋祝福。

兒童遊樂區好歡樂。（記者楊青／攝影）
兒童遊樂區好歡樂。（記者楊青／攝影）
市民參加嘉年華觀看表演。（記者楊青／攝影）
市民參加嘉年華觀看表演。（記者楊青／攝影）
核桃市金秋嘉年華會9日在蘇珊妮公園盛大登場，上百個攤位和連台好戲讓將核桃市變成歡...
核桃市金秋嘉年華會9日在蘇珊妮公園盛大登場，上百個攤位和連台好戲讓將核桃市變成歡樂的海洋，疫情陰霾掃光光。圖爲墨西哥的帥哥們在表演男生小組唱。（記者楊青／攝影）
核桃市議會、水區和學區的民選官員們向市民送上金秋祝福。（Joy Hsu提供）
核桃市議會、水區和學區的民選官員們向市民送上金秋祝福。（Joy Hsu提供）
遊樂活動和精美獎品吸引小朋友。（記者楊青／攝影）
遊樂活動和精美獎品吸引小朋友。（記者楊青／攝影）

核桃 華人 疫情

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