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雙十國慶盃橋牌校際邀請賽 南加13校組六隊開打

記者楊青／洛杉磯報導
慶祝2021年中華民國雙十國慶，南加州國慶盃橋牌校際邀請賽9日在洛杉磯華僑文教服務中心登場，13所大專院校校友組成六隊大展牌技一決高下。（記者楊青／攝影）
慶祝2021年中華民國雙十國慶，南加州國慶盃橋牌校際邀請賽9日在洛杉磯華僑文教服務中心登場，13所大專院校校友組成六隊大展牌技一決高下。（記者楊青／攝影）

慶祝2021年中華民國雙十國慶，南加州國慶盃橋牌校際邀請賽9日在洛杉磯華僑文教服務中心登場，13所大專院校校友組成六隊展示牌技一決高下。比賽由南加州中國大專院校聯合校友會（JCUAA）、南加州台灣大學校友會（NTUAASC）、南加州成功大學校友會（CKUAASC）、亞美會計研究發展基（AAARDF）聯合主辦。

活動召集人聖瑪利諾市前市長、成大校友孫國泰表示，數年前首次在長堤舉辦的雙十國慶橋牌國際邀請賽仍歷歷在目，大家對橋牌的熱情並未減弱，疫情期間依然網上比賽，參賽者不僅有華人選手，非華人牌友也紛紛加入，以牌會友，促進友誼，豐富生活。他希望選手們不但自己參加，也將邀請賽的信息傳達出去，讓更多的橋牌愛好者一起來比賽。

活動籌委會主席暨南加州成大校友會會長葉俊麟表示，自從2018年以來，成大友會已成功地與夥伴組織共同舉辦過三次線下以及三次線上橋牌賽。過去幾屆有主流人士參與，包括「亞洲橋牌王」黃光輝大師等高手的鼓勵和加持，已經建立起南加州橋牌賽的良好名聲。今年第二度舉辦南加州國慶盃橋牌校際邀請賽以線下實體形式競技，總共邀請了13所台灣大專院校的校友們，組成六支橋牌隊全天單循環賽。

當天參賽的牌友們分別畢業於成功大學、台灣大學、輔仁大學、靜宜文理學院、文化大學、清華大學、東海大學、屏東科技大學、交通大學、海洋大學、東吳大學、實踐大學、嶺東科技大學等，選手們有夫妻檔、父女檔、美國現役女子青年國手等，牌技高超，經驗豐富，比賽精彩。

開幕典禮由南加州成大校友會基金會董事長程東海主持，洛杉磯縣第五區縣政委員Kathryn Barger的華人社區代表吳忠國到場致贈表揚狀，國泰銀行贊助鍍金財運牛錢筒、陶瓷牛錢筒、保溫瓶等當作抽獎禮品，增添比賽樂趣。

慶祝2021年中華民國雙十國慶，南加州國慶盃橋牌校際邀請賽9日在洛杉磯華僑文教服...
慶祝2021年中華民國雙十國慶，南加州國慶盃橋牌校際邀請賽9日在洛杉磯華僑文教服務中心登場，13所大專院校校友組成六隊大展牌技一決高下。（記者楊青／攝影）

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