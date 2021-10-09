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南加遊行升旗獻花 全僑歡慶中華民國110歲生日

本報記者／洛杉磯報導
聯邦眾議院趙美心（中）參加中華會館的遊行慶雙十活動。（本報記者/攝影）
聯邦眾議院趙美心（中）參加中華會館的遊行慶雙十活動。（本報記者/攝影）

由羅省中華會館統籌，南加各界慶祝中華民國110年雙十國慶遊行及升旗典禮，9日上午在華埠熱鬧舉行，現場吸引了眾多各族裔民眾圍觀，大家用各自的方式替中華民國慶生，展現僑界對國父孫中山創建的中華民國的支持，同時也讓更多人認識中華民國。

南加各大僑團當天一大早聚集在Broadway街和Bernard街交界，10時開始遊行至中華會館。參加遊行的有30多個團體，包括中華會館旗下的各個僑團公所、傳統老僑、新僑及越柬寮僑團。現場節目有中華旗隊莊嚴走步、祥獅獻瑞團、舞龍舞獅表演、巨型中華民國國旗進場儀式、以及升旗典禮。

駐洛杉磯經文處處長黃敏境代表中華民國政府出席活動。他表示，100多年前，孫中山先生遠渡重洋到美國這塊自由土地，向海外華僑宣揚國家發展的藍圖規劃，希望成立一個自由民主制度的中華民國。中山先生「聯合世界上平等待我之民族，共同奮鬥」的理念，與今年國慶主題「民主大聯盟，世界加好友」所代表的精神不謀而合。　他指出，如今中共也紀念辛亥革命，但是，辛亥革命所支持的是自由民主制度，不是威權專制。中華民國捍衛孫中山創立的自由民主制度，期盼大家繼續支持自由民主價值。

中華會館主席廖美華表示，去年因為疫情，只能一切從簡舉辦升旗和獻花儀式。今年大部分人都注射了新冠疫苗，因此決定恢復傳統的慶祝雙十國慶方式。

活動現場著實吸引了當地很多居民，還有很多不同背景的華人民眾。有來自大陸浙江溫州的一對夫妻，帶著兩小從鮑爾溫公園（Baldwin Park）到場支持。鄭先生身穿中華民國國旗衣裳，搖著大型中華民國國旗。他的太太則拿著「中華民國-浙江溫州一家人」的標語。鄭先生說，作為中國人不能忘本，中華民國是根基，傳承炎黃文化的精神。他認同孫中山先生當初成立中華民國的理念，因此參與慶祝中華民國成立110年。

遊行及升旗典禮結束後，眾又移至中山廣場向孫中山銅像獻花。主辦方也將於10月10日雙十國慶當晚6時，在金龍大酒家舉行全僑餐會。

來自浙江溫州的鄭先生一家人認同中華民國。（本報記者/攝影）
來自浙江溫州的鄭先生一家人認同中華民國。（本報記者/攝影）
駐洛經文處處長黃敏境致詞。（本報記者/攝影）
駐洛經文處處長黃敏境致詞。（本報記者/攝影）
南加僑界升旗慶雙十。（本報記者/攝影）
南加僑界升旗慶雙十。（本報記者/攝影）
中華旗隊進場為升旗典禮揭幕。（本報記者/攝影）
中華旗隊進場為升旗典禮揭幕。（本報記者/攝影）
慶雙十活動聚集30多個僑團遊行。（本報記者/攝影）
慶雙十活動聚集30多個僑團遊行。（本報記者/攝影）

遊行 南加 美國

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