加州高中生自2025學年起必修族裔課程

加州新教育法案公立高中自2025-26學年起提供族裔學習課程。（Gettyimages）

加州 州長紐森 8日簽署新的教育法案，要求公立高中在2025-26學年開始提供至少一套一學期的族群課程，自2029-30學年開始，高中生在完成三年的英文與社會研究課綱、兩年的科學與數學課綱，與其他必修課之外，還需念完族群課程才能畢業。

加州此舉又開了美國落實多元文化的先例。推動該法的加州眾議員麥迪納（Jose Medina）表示，大家期待已久，終於等到加州突破性的一步，各個學校相信都已經準備好了，提供更為平等與多元的課程。但是學校不可能一夕之間完成課綱準備，新法足夠的準備期讓各學區 都有時間招募合格教師。

加州族群多元，相關研究與討論早在1960年代就已開始，後來逐漸分成非裔、拉美裔、亞裔與原住民四大主流。但是這次的新法除了四大主流外，還納入了猶太裔、阿拉伯裔、印裔錫克族（Sikh）與亞美尼亞裔。

議員麥迪納事實上早在2019年就曾推動過類似法案，但因為不夠完善而遭到批評，最後更遭紐森否決，主因就是課綱不夠嚴謹，多元程度不足。在納入猶太等族裔的課綱後，麥迪納再度提案，而且這次加州教育委員會早在3月就已經通過相關課綱，因此新案終於獲得紐森簽署。

加州教委會背書的課綱雖非強制性質，但是不少學區已經開始採用，像是洛杉磯聯合學區去年就已決議，2023-24學年起將族群研究納入必修課程。佛瑞斯諾（Fresno）聯合學區更是今年就已經將兩學期的族群課列為必修。舊金山聯合學區的許多高中早在2015年就將族群課列為選修，2028年的畢業生更必須修習兩學期的族群課程。

其他各州的做法不一。俄勒岡州發展族群課程多年，今年開始納入K-12的必修課綱。康乃狄克州則是要求2022年秋季班開始，高中必須提供黑人與拉美課程。