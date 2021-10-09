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優勢對接共創雙贏—僑務委員長童振源 110年國慶致詞

洛杉磯訊
中華民國僑務委員會童振源委員長 110年國慶致詞。（僑務委員會）
中華民國僑務委員會童振源委員長 110年國慶致詞。（僑務委員會）

旗海飄揚迎接雙十的時刻到來，本人誠摯的祝福所有海外鄉親，也感謝大家以具體的行動共同慶祝中華民國110年國慶，展現對國家的熱愛與支持。由於全球持續受到COVID-19疫情肆虐，導致許多僑胞無法回國參加國慶活動，所以本人特別錄製影片，與海外僑胞一起慶祝我們國家的生日，祝福臺灣繁榮昌盛、國泰民安！

影音來源:僑務委員會

今年國內雙十國慶的主題是「民主大聯盟．世界加好友」，彰顯疫情下民主國家團結的精神，尤其是疫情爆發以來，臺灣大力提供口罩等防疫物資給國際社會，等到臺灣需要幫助時，也得到日本、美國、立陶宛、斯洛伐克及捷克等民主國家捐贈疫苗回饋，共同相互扶持，建立真摯的友誼關係。

雙十國慶活動將從新竹市拉開序幕，10月9日在空軍新竹基地舉辦國慶晚會，並且邀請本會舉辦的「全球僑校學生暨僑生華語歌唱大賽」的優勝得主登臺演出；10月10日上午隆重舉行國慶大會，當天晚上在高雄港施放國慶焰火，以璀璨花火帶動臺灣產業復甦。為讓海外僑胞一同參與，本會的僑務電子報將實況轉播國慶晚會及國慶大會活動，歡迎僑胞線上收看。

另外，感謝海外僑團、僑社在疫情尚未得到完全控制這個時期，仍然用心地規劃辦理線上或實體等各項慶祝活動，包含國慶升旗典禮、國慶餐會、音樂交流、書法欣賞、臺灣影展、球類比賽、健行、登山等活動，以凝聚僑界向心、共同歡慶國慶，並向國際社會彰顯臺灣民主自由的價值，持續為臺灣發聲。

為了擴大服務僑胞並壯大臺灣，本人自去年6月上任後，隨即提出「4大目標、2項戰略、5項策略」的嶄新僑務施政理念，一年多來，逐步革新僑務工作模式，從「僑務工作1.0」面對面交流模式拓展至「僑務工作2.0」數位化整合平臺，跨越時空擴大服務範圍，以符合僑胞的多元需求，並且因應政府有限的人力與預算，建立「僑務工作3.0」槓桿支點模式，積極促進僑胞與臺灣產、官、學、研進行跨領域交流，透過優勢對接方式，共同創造雙贏局面。

面臨後疫情時代及智慧國家的來臨，目前正在推動「僑務工作4.0」智能僑委會模式，期盼以「智能化」、「精準化」及「大數據化」為核心架構，建構僑務資料庫，並透過充實資料庫數據，提供更精準服務與鏈結合作，以及發揮決策支援、民生加值應用的作用，讓4種工作模式能夠相輔相成，並收事半功倍之效益。

僑胞是國家發展的關鍵力量，同時臺灣也是僑胞最堅強的後盾，本人將持續推動僑務政策，全心全力服務僑胞，凝聚僑心壯大臺灣，群策群力，共同支持中華民國。最後，本人謹代表僑務委員會，再次祝福海外僑胞鄉親

身體健康！事事如意！

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