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世報建材裝修大展八場專業實用講座

蒙特利公園訊
世界日報與華人營建公會共同舉辦「建材裝修大展」，現場的訂單及交易金額大。（檔案圖）
世界日報與華人營建公會共同舉辦「建材裝修大展」，現場的訂單及交易金額大。（檔案圖）

世界日報與華人營建公會攜手在14日和15日舉辦第三屆「建材裝修大展」，提供各種建材製造、代理、經銷的專業平台。屆時會在兩天舉辦多場「2021建築專業講座」，演講內容覆蓋如何裝修舊宅、聖蓋博市設計審查委員會審查要點、住宅抵押貸款、附屬住宅單位增建ADU實例等精彩實用的內容，歡迎大家關注和參與。

10月14日(週四)上午11:00AM~11:45AM講座內容是「如何裝修舊宅，擴增房價，拍賣屋致富之路及SB9法案」，主講人是德倫學院負責人鄭德倫。

1:30PM~2:15PM，講座內容是「聖蓋博市設計審查委員會審查要點」，主講人是涂洛雅 Luoya Tu, Architect, Founder of Archimorphic。

2:30PM~3:15PM，講題為「住宅抵押、增建加建貸款」，主講人是皇家商業銀行 Aaron Guan / Assistant of SVP Director of Mortgage Production。

3:30PM~4:15PM，講題是「Subdivision Basics and SB-9 Uncertainties」（英語演講），主講人是Sean Dang, Civil Engineer, Mayor Pro Tem of City of Rosemead。

10月15日（週五）上午11:00AM 至11:45AM，講題：建築合约必知（英語演講），主講人是Robert klepa, JD, Esq., past construction litigator, current private arbitrator/judge and UCLA instructor

下午1:30PM~2:15PM，講題是「附屬住宅單位增建ADU實例 (Accessory Dwelling Unit)」，主講人是王楊(Yang Wang)建築師、Founder of Yang Architect。

2:30PM~3:15PM，講題是「室內設計」，主講人是Nancy Lo、Interior Designer, CID, Leed Ap，大學室內設計課程教授、 Founder of d.Kode Studio, Inc.。

3:30PM~4:15PM，講題是「ADU州法」（英語演講），主講人是Chiharu Suzuki, Civil Engineer, Plan Check Engineer。

「建材裝修大展」舉辦時間是 2021年10月14日（週四）及10月15日(週五）10:00am-6:00pm，地點在Almansor Court, 700 S. Almansor Street, Alhambra, CA 91801，免費入場觀展。

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