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洛縣警長稱該局不打算強推接種疫苗 憂減損警力

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛縣警局局長稱不打算執行疫苗強制規定，憂減損警力力。 (KTLA)
洛縣警局局長稱不打算執行疫苗強制規定，憂減損警力力。 (KTLA)

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva) 7日（週四）表示，他不打算在警局執行疫苗強制接種規定。因為他的一些員工情願被解僱也不願接種疫苗，「我不想因為強制疫苗接種，在一夜之間失去5%到10%的警力。」

維拉紐瓦負責管理美國最大的警局，約有1萬8000名員工，他7日在Facebook Live活動中表示，不打算在他的部門執行疫苗規定，該規定僅允許宗教和醫療原因豁免。但洛縣政府規定，縣府系統員工必須在10月之前全面接種新冠疫苗。

洛縣是美國人口最多的縣，已有超過2萬6000人死於新冠病毒。據公共衛生官員稱，該縣大約1000萬居民中，78%的人已至少接種一劑新冠疫苗，69%的人已完全接種疫苗。但洛縣各地的警消人員疫苗接種率大多滯後於普通民眾的接種，包括華人區多個城市在內，並有警員公開表示拒絕接種疫苗。由於警察與民眾的日常互動比較頻繁，引發民眾擔憂危害社區健康。

衛生官員表示，儘管自8月下旬以來，洛縣死亡人數和住院人數下降了約50%，但平均每天仍報告14人死亡。

在維拉紐瓦局長宣布不打算執行強制接種疫苗的前一天，洛杉磯市批准了美國最嚴格的疫苗規定，要求所有進入酒吧、餐廳、美甲沙龍、健身房，甚至觀看湖人隊比賽的觀眾都要注射新冠疫苗。

疫苗 洛縣 美國

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