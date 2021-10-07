洛縣華人聚居城市流浪貓成群 愛心人士籲救助 有人反對

愛心人士餵養流浪貓。（劉加容提供）

最近，洛杉磯 縣聖蓋博谷部分華人 愛護動物人士發出求助信，希望公眾伸出援手，救助流浪貓。愛心人士之一劉加蓉表示，在蒙特利公園 市一帶有數百隻流浪貓，即將斷糧面臨餓死危險，希望有愛心華人能夠認養，救救流浪貓，讓牠們活下去。但有人卻認為一味餵養流浪貓，導致牠們連捕捉老鼠都不會了，實際是害了牠們。

劉加蓉是一位作家，長期從事救助流浪貓，也有一些愛心人士與她一起從事這項愛心活動。劉加蓉說，很多人都熟悉華人聚居的蒙特利公園市，可不一定暸解在這座城市還有200餘隻流浪貓。由於經常救助流浪貓，劉加蓉寫過一篇文章「洛杉磯的流浪貓」。為了餵養流浪貓，她每個月要拿出數百元。她說，還有一位不願透露姓名的台籍女士，更是為救助流浪貓，堅持20多年，甚至每月要拿出數千元，購買貓糧和罐頭。

劉加蓉說，這位有愛心的台籍女士因為親屬經營公司，所以平時能夠有資金拿出來餵養流浪貓，而且堅持多年。可是由於新冠肺炎疫情影響，該女士親屬的公司經營不利，無法繼續每月支出數千元，用於救助流浪貓，數百隻流浪貓因此有餓死的危險。

愛心人士凱倫也在蒙市一帶救助流浪貓。她說，除了購買貓糧資金開始缺乏，貓糧漲價也是原因之一；原來每個月要支出貓糧2000餘元，現在食材漲價，就需要3000餘元。而最大原因，還是那位台籍女士愛心資金援助，無法繼續堅持下去。

劉加蓉表示，靠個人力量實在有限，因此透過微信和簡訊呼籲親友認養流浪貓。以她長期餵養流浪貓的經驗，平均一隻貓一個月十元貓糧就可以，若以認養方式，每個月出十元或20元，就可以救活一隻或兩隻貓。當然能救活更多流浪貓會更好，希望大家獻出愛心。據暸解，呼籲信發出後，已經有部分愛心人士提出認養，令劉加蓉很感動。

對於有些人認為餵養流浪貓，實際是弱化牠們野生捕食能力。劉加蓉認為，現在各城市老鼠也很有限，無法滿足流浪貓需要。人是要有愛心的，尤其對於這些流浪貓，牠們原先也是養在家裡的寵物。牠們是人類的朋友，人們有什麼理由不伸出援手？

還有一些人士表示，市府有專門機構處理這些流浪動物。劉加蓉說，通常做法是安樂死，所以作為愛心人士才有責任去拯救生命愛護生命。