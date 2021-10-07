機場快速通關安檢 線上續約費降至70元 通關少於五分鐘

TSA快速通關安檢計劃，乘客在機場安檢時間不到 五分鐘。（LAX）

美國 運輸安全管理局 (TSA) 近日宣布，將機場的快速通關安檢（PreCheck®）線上續約費用（renewal fee），從 85元降至70元，降幅近20%，自10月1日生效。加入該項計劃，通過機場安全檢查站的時間不到五分鐘，包括洛杉磯國際機場 （LAX ）。

美國運輸安全管理局局長David Pekoske說，「TSA的快速通關安檢自十年前推出，旨在為低風險旅客提供快速機場安檢通關。該項快速通關計劃提高了整體安全性，我們將繼續尋找方法來為值得信賴的旅客獲得更多的好處。」

這項收費調整意味著在線續訂的成本減少了 15 元，同時仍由TSA承擔支付運作該程序的成本，其中包括執行安全威脅評估和裁決應用程序。超過 95%的續訂在網上進行，大多數旅行者認為，這是保持該計劃會員資格的一種快捷方式。但是，初次註冊和本人現場（in-person renewal）續訂的費用繼續為 85元。

TSA的快速通關安檢，允許低風險旅客在美國 200 多個機場和 80 家參與航空公司中享受簡化的安檢便利。對於加入TSA快速通關安檢的旅客，無需脫下鞋子、解開皮腰帶、脫下輕便夾克、打開筆記本電腦、液體瓶等。上個月，在 TSA快速通關安檢通道上，96%的乘客在通過機場安全檢查站的等待時間不到五分鐘。