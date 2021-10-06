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洛縣府撥款用於搗毀羚羊谷的非法大麻種植場

記者李雪／綜合報導
警方今夏在羚羊谷地區繳獲大量非法種植的大麻。（縣警圖片）
警方今夏在羚羊谷地區繳獲大量非法種植的大麻。（縣警圖片）

非法種植大麻的行為氾濫，已成為洛杉磯縣羚羊谷（Antelope Valley）地區日益嚴重的問題，並供給洛杉磯縣內開設的非法藥房。洛杉磯縣政委員會在5日的例會上，批准了近500萬元來應對該危機。

「非法大麻經營繼續威脅著我們居民的福祉、供水和環境」，縣政委員巴格說，「通過為我們的執法合作夥伴提供他們所需的資源，並為其提供權力，我們可以更好地保護我們的社區」。

縣政委員會向洛杉磯縣警局撥款240萬元，以加強他們在羚羊谷阻止非法大麻種植和水盜竊的執法，理由是環境破壞和對生活質量造成滋擾。在這筆資金中，120 萬元用於該部門的大麻根除小組以根除大麻種植，50.3萬元將用於蘭卡斯特（Lancaster）縣警分局的加班巡邏費，70.7萬元將用於購買在崎嶇地形進行調查所需的十輛卡車。

此外，縣警的大麻消費者健康與安全工作組也收到了250萬元，用於打擊洛杉磯縣屬地區的非法藥房以及羚羊谷的非法種植者。

在今夏的一場地方、州和聯邦合作進行為期十天的行動中，縣警部門在羚羊谷查獲了16噸，價值11.9億元的非法大麻植物。此外，他們逮捕了131名與這些種植場有關的人，發出了205份搜查令，並營救了180隻生活在現場的動物。

自2020年以來，羚羊谷的非法大麻種植場數量從150個增加到500多個。洛杉磯縣警部門的2021-22年預算包括額外的50萬元用於根除非法大麻的贈款。

大麻 洛杉磯 預算

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