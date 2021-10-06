南加內陸河濱市未來十年擬建逾2萬單位住宅

河濱市未來十年擬建超2萬個單位住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加州 內陸河濱市（Riverside City）議會日前通過一項決定，為市區未來十年增建逾2萬個單位獨立屋、城市屋及公寓提供可能。不過這項決定也遭到部分市議員及民眾反對。反對者認為，增加住宅必然導致交通擁堵，削弱城市供水，損害城市利益。

據河濱市一份城市報告，市區還有建設至少1萬8458個單位住宅空間，由此表明還有足夠可用土地，可適當在地目上劃分，為在2029年前建設逾2萬個單位住宅鋪平道路。但河濱市府希望增建住宅形式多元，部分提供低收入 家庭居住。

據城市報告，在總的增建住宅數量中，至少4861個單位住宅價位要適應較低收入家庭，即家庭年收入低於3萬7650元，而且保留3064單位用於年收入在3萬7650元至6萬250元之間的家庭；這些規定基於河濱縣家庭收入中位數7萬5300元。市府也有責任在一些未開發地區建立開發緩衝機會，比例在12%左右。這些可緩衝地帶分布在市區七個地點，市中心最多，有可能增加8338個單位住宅。

市都市計劃委員布朗（Mary Kopaskie-Brown）表示，部分開發緩衝地區與市區相連，一些地點沿著Market街、Brockton路、14街以及Vine路，這些地點都靠近河濱市中心火車站。還有一些地點屬於尚未開發商業、工業區，分布在Magnolia街-Market路-大學街走廊地帶，這裡也是公交巴士服務路線。還有一些地方是社區中的未使用空地。

高級規劃師泰勒表示，該決定並未開放一些柑橘綠地、山坡、峽谷及溝壑作為增建住宅地點，他說這些地點屬於選民投票 的環保地。

泰勒表示，根據州府多年要求，河濱市與其他城市一樣，有責任通過城市住宅規劃，這也不是什麼新鮮事。但州府最新要求是，要各市努力應對住房供應及居民負擔經濟能力。州府住宅與社區發展局正要求各地方政府在2029年前，在全州範圍內建設340萬單位住宅，解決加州住宅短缺及人口增長困擾。

他表示，更為重要的是河濱市增加更多平價住宅數量，並將這些住宅建在交通便利、工作單位附近及便利生活設施附近。

一方面市府在想方設法增加住宅，但社區居民並不買賬。日前河濱市中心位於Alessandro 大道、中街以及Fairview路交匯附近擬開發44棟康斗用於年長者居住，但卻遭到周邊居民反對，該計劃不得不暫時擱置。