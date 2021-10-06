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洛縣主題樂園遊客7日起須出示疫苗證明或測試陰性

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
環球影城、六旗主題樂園10月7日開始，遊客須出示疫苗證明或陰性測試。（美聯社）
環球影城、六旗主題樂園10月7日開始，遊客須出示疫苗證明或陰性測試。（美聯社）

從10月7日（週四）開始，洛杉磯縣環球影城（Universal Studios Hollywood）及六旗主題樂園 (Six Flags Magic Mountain），將依照洛縣公共衛生局的規定，開始要求所有12歲及以上的遊客，提供新冠疫苗完全接種證明或病毒檢測結果呈陰性。

六旗主題樂園在某些日子要求遊客這麼做，環球影城則要求遊客隨時準備出示疫苗證明或測試結果。到目前為止，需要在六旗樂園提供疫苗接種證明的時間是10月8日、9日、10日、15日、16日、17日、22日、23日、24日、29日、30日和 31日，以及所有的周五、週六和周日。

主題公園調整了疫情期間的入園規則，以符合洛縣公衛局最近的規定，該規定要求在超過1萬人的戶外大型活動中增加安全措施。管理者在周三的新聞發布會上說，六旗樂園特別制定了可能出現大型活動日時的指導方針。對於無法出示疫苗接種證明，或無法出示在訪問前72小時內獲得檢測結果的遊客，六旗樂園將在特定日期提供免費的現場快速新冠病毒檢測。

好萊塢環球影城則表示將根據主題公園的上座率，在需要時進行疫苗驗證。

在指定為大型活動日的日期，兩歲及以上的六旗樂園遊客將被要求除了吃飯或喝水時需始終戴口罩，包括在戶外；其他日子裡，只需在室內戴口罩。在環球影城，無論是否接種疫苗，無論在室內還是室外，都必須始終佩戴口罩。從11月1日開始，所有18歲及以上的遊客也將被要求出示帶照片的身分證件才能進入主題公園。

為了在需要疫苗證明的日子簡化公園入口，六旗與合作夥伴 CLEAR合作，這是一款具有免費數字疫苗卡功能的應用程序，公園官員說，CLEAR用戶將享受快速進入六旗魔術山的樂趣。

主題公園表示，以下也是可以接受顯示疫苗接種狀態的方式：白色CDC疫苗接種卡或複印件，從11月1日開始，還需要帶照片的身分證件；存儲在手機或電子設備上的疫苗卡照片；來自醫療保健提供者的完整的疫苗接種文件。

沒有疫苗接種證明的遊客，在進入公園前，必須提供新冠病毒測試結果，包括此人的姓名、進行的測試類型和陰性測試結果，測試必須在進入公園前72小時內進行。

疫苗 主題樂園 環球影城

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