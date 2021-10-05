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洛縣華人因失智長者走失警尋回 捐5000並送禮致謝

記者丁曙／天普市報導
感謝天普市警局協助尋獲失蹤老人，（左起）丁言愉、莊春惠向洛縣警局天普警分局局長Mark A. Reyes捐贈支票及贈送警員禮盒表達心意。（記者丁曙／攝影）
感謝天普市警局協助尋獲失蹤老人，（左起）丁言愉、莊春惠向洛縣警局天普警分局局長Mark A. Reyes捐贈支票及贈送警員禮盒表達心意。（記者丁曙／攝影）

美國華人政治聯盟主席莊春惠，5日前往洛杉磯縣警察局（LASD）天普市分局（Temple City Station）致謝。上週她的高齡失智父親獨自離家外出失蹤數小時，家人全部出動遍尋不果求助警局，在短時間內尋獲了跌坐路角草坪的老人。為此，莊春惠及家人攜帶禮物和5000元支票登門道謝，譜寫了一曲警護民、民愛警的精彩故事。

影音來源：記者丁曙

當日下午莊春惠在聖蓋博市副市長丁言愉，政治聯盟名譽主席葉安利的陪同下，來到洛縣警局天普市分局，攜帶六個禮物籃、六張禮物卡和一張金額5000元支票，致贈天普市警察局，感謝他們恪盡職守，敬業助群、保護市民。莊春惠指出，92歲的老父親莊錦才上周獨立離家外出，家人發現後急忙四處尋找，但不見蹤影。情急下報告天普市警局。在長官調派下，幾位警員分區負責找人，憑著敬業精神和專業知識，在短時間內就找到了老人，才使家人如釋重負。

天普市警察分局局長Mark Reyes代表警員接受捐款支票。他指出，天普市警分局位於亞裔社區，局內有幾位亞裔和華裔警員會講亞洲語言，方便交流服務。警察有特定的服務範圍，市民應正確報警求助。凡遇上突發事件，包括火災、嚴重意外、槍擊、搶劫，或危及生命急症等需要報警求助，可以直接打電話給當地警局求助，或直接撥打911報警求救。如果是老人失智走失，也可以向警局報案求助。此次，該局迅速安全地找到了莊老先生，就是一個精彩的故事。

丁言愉指出，聖蓋博谷地區華人移民多，有些新移民因為語言不通，或是不知道那些事情該向警察求助。因此，報警時應提供準確的事發地點，說明現場危急情況，方便警方做出正確判斷。如果需要翻譯服務，可以與接線員要求安排華語翻譯協助。但如果遇到財物丟失、車輛被盜、寵物丟失等非緊急事件時，勿撥打911報警，而應按非緊急案件情況聯絡警察局報案處理。

華人政治聯盟感謝洛縣警局天普警分局尋獲失蹤老人，（左起）葉安利、莊春惠，天普警分...
華人政治聯盟感謝洛縣警局天普警分局尋獲失蹤老人，（左起）葉安利、莊春惠，天普警分局局長Mark Reyes、丁言愉。（記者丁曙／攝影）
丁言愉（左）、莊春惠向媒體介紹洛縣警局天普警分局幫助尋獲失蹤老人的故事，攜帶支票...
丁言愉（左）、莊春惠向媒體介紹洛縣警局天普警分局幫助尋獲失蹤老人的故事，攜帶支票和禮盒表達心意。（記者丁曙／攝影）

警察 天普 支票

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