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這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

記者李雪／鳳凰城報導
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

過去一年多，全國房市都在飛漲，而其中亞利桑納州的鳳凰城（Phoenix），多次在一些榜單上排上全國增長最快的城市或都會區。這更吸引了一些投資客的目光，尤其是毗鄰的南加州買家。

影音來源：記者李雪

家住南加州的柳女士25日的周末，就專程駕車前往鳳凰城地區看房，希望能買一處投資屋。她所在的兩個鳳凰城「炒房團」的微信群裡有近250人，都是有意在該地區買房置業的華人買家，且來自全國各地，其中加州的不少，甚至也有人還沒看房就已經買了兩套的買家。

作為南加居民，柳女士認為鳳凰城的距離可以周末開車來回，如果投資一處房產自己較能照顧到。而相比加州，亞州稅低，政策有利房東，因此產生買房意願。不過她的購房之旅不算順利，她鍾意的新建樓盤滿眼望去都是「SOLD」（已售出）的標誌，有些地上剛有個地基就已經售出了。

加州人瘋買亞州房

而就在同一個周末，鳳凰城華裔地產經紀胡為萌剛賣掉四棟房，全是加州買家。「走到路上會看到好多加州牌照」，她形容加州人瘋狂來亞利桑納州。一些投資客常常一買就買六七八個房子，「從市場角度，現在還是很勁爆」。

鳳凰城另一位華裔地產經紀陳姿螢形容，由於去年一大堆投資客聚焦鳳凰城，很多人沒看過房就出價要搶，結果真正要簽約了，又發現實際房屋不合意於是取消。雖然這些投資客可能不在意損失小筆錢，但給賣家帶來困擾，於是現在鳳凰城房市的許多掛牌都要求，必須要看過房才能出價。雖然最近兩個月搶房沒那麼瘋狂，不過當時的火熱程度可見一斑。

退休者和工薪族是人口增長主力

陳姿螢總結，過去一年來別州的買家，以退休者和投資客居多。她引用數據指出，鳳凰城去年新增的8萬2000人中，38%是退休者，第二大族群是遠程工作人員。「對他們來說超級便宜」，在別州的資產賣掉一棟至少可在鳳凰城買兩棟。

胡為萌也表示可參考「嬰兒潮定律」，「看嬰兒潮在做什麼，就是賺錢的」，她表示現在嬰兒潮正值退休年齡，鳳凰城税低且溫暖，適合養老。對於工薪階層來說，鳳凰城工作機會也多。除了稅少、天災少、不可控因素少等利好因素，因為亞州政府擁有75%的土地，有能力可以開口批給大廠，因此現在吸引許多科技、製造和金融類公司，人口增長非常穩定。

陳姿螢以她居住的Maricopa City為例指出，去年的人口數量增長極大，大約相當於平均每個月搬進來一千人。她表示，外資湧入也給買房自住的本地人帶來壓力，只能往外搬，於是城市出現急速外擴的情況。她形容鳳凰城佈局有些像北京，該市的101、202、303公路就類似一環、二環、三環，例如303本來以往是養牛養馬的牧場，現在303常會見到一邊在建房，另一邊還在放牧的景象。這也造成房租上漲，平均月租從今年1月到8月，就已經漲了500多元近600元。而一些候鳥族雖然只有冬季會住半年，但也會付一年租金。她認為人口大量湧入，說明這不是投資客炒起來的虛假需求。

漲過仍是好時機

因為市場太火熱，難免有人擔憂。但胡為萌表示，自己2004就開始在鳳凰城做地產，經歷過07、08年的次貸危機，現在市場搶房的樣子，確實和當時的陣勢有點像。但從根本上和次貸危機並不同，例如現在在售房屋緊缺，很多買家都是現金，而且租金也是正現金流。

不少人擔憂現在房價已在高位，投資不划算，胡為萌認為不能因為比去年漲了就不算好時機，只要進場的時候有現金流有漲價就是對的，「什麼是個好時間，只要算清現金流（cash flow）和資本利得（capital gain）就可以買」，她比喻這兩點是兩條腿走路。而按此原則來看的話，亞利桑納州還有這樣的房子。

她以28日迎來的一位紐約買家有意購買的一處房子為例，2006年建造，四房兩浴2300呎三車庫，價格大約46.5萬已經在出租，月租2650元。如果按利息3.6左右，25%首付也就是11萬元算，每月減去月供、物業費、税保險等也能賺900，除下來現金流能有9%的收益，相當可觀。

不少來自加州的華人前往亞利桑納州看房。（柳女士提供）
不少來自加州的華人前往亞利桑納州看房。（柳女士提供）
新建樓盤很受歡迎。（柳女士提供）
新建樓盤很受歡迎。（柳女士提供）
二手房市場也十分火爆。（記者李雪／攝影）
二手房市場也十分火爆。（記者李雪／攝影）
新建樓盤滿眼望去都是「SOLD」，有些地上只有個地基就已售出了。（柳女士提供）
新建樓盤滿眼望去都是「SOLD」，有些地上只有個地基就已售出了。（柳女士提供）
新建樓盤很受歡迎。（記者李雪／攝影）
新建樓盤很受歡迎。（記者李雪／攝影）
新建樓盤滿眼望去都是「SOLD」，有些地上只有個地基就已售出了。（柳女士提供）
新建樓盤滿眼望去都是「SOLD」，有些地上只有個地基就已售出了。（柳女士提供）

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