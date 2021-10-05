我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

世界OnAir／為推翻羅訴韋德案？律師：心跳法案設計巧妙

疫情以來洛市汽車盜竊嚴重 增幅48% 兇殺案增加47%

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
疫情爆發以來，洛杉磯汽車盜竊案驚人上升。（unsplash.com）
疫情爆發以來，洛杉磯汽車盜竊案驚人上升。（unsplash.com）

新冠疫情爆發以來，洛杉磯汽車盜竊案件令人震驚地增加，洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）5日敦促人們採取預防措施保護自己的車輛。

摩爾稱，今年洛杉磯汽車盜竊案與兩年前相比增加48%，與2019年相比，增加5613輛汽車被盜，這一增長是在過去十年汽車盜竊案逐年減少後發生的，「目前我們正在研究汽車盜竊案零保釋的實例，有多少人因新的汽車盜竊事件而被重新逮捕，以及這種保釋和法庭行動是否以某種方式促進或允許汽車盜竊增加。」

摩爾表示，洛市警察局逮捕的汽車盜竊嫌疑人數在兩年內增加30%，增加近 700 人，「絕大多數被盜車輛會在三到五天內找回，有時是在被盜的同一地區，有時是從城市以外的地區找回。」他敦促駕車者停車時應將鑰匙從車中取出，同時不要把鑰匙放在車庫的掛鉤上，這樣容易給盜賊製造機會，「許多人為了方便留下鑰匙，以便親友可以移動他們的車輛。」

摩爾還通報了洛市兇殺案和槍擊案受害人數增加的情況，疫情期間，美國各地也出現同樣情況。到目前為止，洛市槍擊事件與去年同期相比增加25%，多了223名受害者；與去年同期相比，兇殺案增加47%。

據相關媒體報導，去年全美兇殺案增加近30%，今年增速放緩，增加原因尚未完全了解。但專家指出由於疫情壓力，公眾與警察間的關係緊張，槍支擁有量增加，是槍支暴力案增加的原因。

汽車 警察 疫情

上一則

2021年雙十國慶南加慶祝活動看這裡

下一則

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

延伸閱讀

五分局轄區小商家 遭連環盜竊

五分局轄區小商家 遭連環盜竊
北美最大的影藝學院博物館在洛市開幕 有華資虛擬展廳

北美最大的影藝學院博物館在洛市開幕 有華資虛擬展廳
2高層公寓本周開工 將成洛市最大遊民住區

2高層公寓本周開工 將成洛市最大遊民住區
加州凶殺案增 整體暴力犯罪降

加州凶殺案增 整體暴力犯罪降
洛市兩個高層公寓開工 將為洛市最大的遊民住區

洛市兩個高層公寓開工 將為洛市最大的遊民住區
洛市警拒絕打新冠疫苗 警政委員會主席批胡鬧

洛市警拒絕打新冠疫苗 警政委員會主席批胡鬧

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20
律師建議，壽險受益人不要寫給未成年孩子。（unsplash.com網頁）

律師建議：壽險受益人 未成年子女不宜

2021-10-04 02:19

超人氣

更多 >
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看