華裔在內的五名洛縣府員工 告雇主強制員工打疫苗違憲

華裔在內的五名洛縣府員工狀告雇主,稱雇主強制員工打疫苗違憲。洛縣五名縣政委員(如圖)被批評做成的強制接種疫苗令,未向公眾充分通知。(縣政委員會官網下載)

包括華裔在內的五名洛杉磯 縣雇員正在提告他們的雇主,聲稱 8 月發布、經由洛縣 縣政委員會批准的行政命令,強制員工接種疫苗 是違憲的。

在他們向洛杉磯高等法院提交的訴狀還稱,該命令超出了該縣根據「緊急服務法」的權力,並且在違反加州公開會議法的程序下實施。

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲 (Hilda Solis) 於 8 月 4 日(周三)發布行政命令,要求該縣 11萬名員工在隨後的周五之前,提供新冠疫苗接種證明,只有出於醫療和宗教原因的員工除外。六天後,縣政委員會並批准了她的命令,使其成為正式的縣政策。

然而,根據訴狀,數千名縣雇員並沒有遵守這項命令。訴狀稱:「與其違背自己的良心,並遵循明顯非法的命令,五名員工寧願冒著失去工作的風險」。訴狀指出,所有原告都沒有遵守疫苗令。

訴狀指出:「該縣必須考慮並提供合理的便利,在個人自由和集體權利之間找尋中間地帶」,「但縣府沒有那樣做。相反地,它通過黨派政治的視角看待這個敏感的個人問題」。

洛縣府一名代表10月4日晚,就10月1日由五名縣府員工提起的訴訟發表聲明。聲明指出:「雖然我們無法對未決的訴訟發表評論......但洛杉磯縣擁有全國最大的市政勞動力,我們感到鼓舞的是, 80% 以上的員工已經登記了他們的疫苗接種狀況」。

據悉,五名原告包括洛縣警局員工文森·蔡(Vincent Tsai)和羅德里格斯(Oscar Rodriguez),洛縣緩刑局員工艾利畢( Enrique Iribe),清潔衛生局員工畢那( Mohamed Bina),公共衛生局員工拉蒙特( Shayne Lamont),以及倡導民權、身體自主權、醫療自由和其他權利,特別關注兒童和父母權利的非營利組織「保護兒童教育權利」(Protection for the Educational Rights of Kids,簡稱PERK)。

訴狀稱:「PERK 加入了這起訴訟,因為該縣的非法授權,將對洛杉磯的兒童和家庭產生破壞性影響」,「這些居民將無法承受一時興起的做法,導致失去數千名公職人員的後果,因為他們將無法獲得關鍵的公共服務,包括兒童和家庭所依賴的社會服務」。

訴狀指出,該縣不能只是擺脫未接種疫苗的員工,這些員工被縣政委蘇麗絲指責沒有盡自己的一份力量來結束疫情。由於成千上萬的縣雇員可能選擇不接受新冠疫苗注射,縣政府必須為每個人提供聽證會,必須證明每一個不配合的雇傭行為是合理的。這將花費大量的時間和金錢,洛縣居民並將因縣雇員大規模被解雇而遭受無法彌補的傷害,這些雇員來自消防員、執法人員和其他急救人員等。

訴狀並稱,公眾對蘇麗絲的行政命令沒有得到足夠通知,甚至縣政委員會其他成員也措手不及。縣政委員會批准蘇麗絲的命令,也是在沒有向公眾充分通知的情況下完成的。