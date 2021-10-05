2022洛縣花車遊行玫瑰公主團揭曉 兩名亞裔入選

2022年花車遊行「玫瑰公主團」新鮮出爐，（左起）Jeannine Briggs、Abigail Griffith、Nadia Chung、Jaeda Walden、Swetha Somasundaram、Ava Feldman、McKenzie Street。（玫瑰花車遊行組委會提供）

洛杉磯 縣巴沙迪那玫瑰花車大遊行 組委會，4日公佈了2022年「玫瑰公主團」（Tournament of Roses Royal Court）名單，七位美少女中有兩名亞裔。

依照傳統，玫瑰公主團揭曉儀式在巴沙迪那玫瑰宮（Tournament House）南草坪舉行，本屆玫瑰花車遊行組委會主席米勒（Bob Miller）宣讀了七名玫瑰公主名單，她們是Jeannine Briggs（John Marshall高中），Nadia Chung（La Cañada高中），Ava Feldman（South Pasadena高中），Abigail Griffith（Pasadena高中）、Swetha Somasundaram（Arcadia高中），McKenzie Street（Flintridge Sacred Heart高中），Jaeda Walden（La Cañada高中）。

七名玫瑰公主從25位決賽者脫穎而出，她們將作為玫瑰錦標賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區的親善大使，在未來三個月內，訪問社區老人中心、兒童醫院、輕軌車站等，參加大約150項社區服務，增強聯繫回饋社會，並將友誼和真善美帶給千家萬戶。

玫瑰花車組委會介紹，今年有來自巴沙迪那地區24所高中的12年級女生參與初選，通過對她們的公眾演講能力、學業成績、青年領導能力，以及社區和學校參與度的考評，最終選出玫瑰七公主。除了擔任社區代表外，她們每人還將獲得 7500元教育獎學金。

玫瑰組委會網站稱，2022 年玫瑰皇后加冕禮將於 10 月 26 日在玫瑰宮南草坪舉行。

2022年1月1日元旦將舉辦第133屆玫瑰花車大遊行，和第108屆玫瑰碗足球 賽，屆時「玫瑰公主團」將和數十萬觀眾見面。