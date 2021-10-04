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洛縣警局維持玫瑰花車遊行安保費 五年漲72% 恐達950萬

記者李雪／綜合報導
圖為2017年警方在遊行場地附近設置的充水障礙物。（記者李雪／攝影）
圖為2017年警方在遊行場地附近設置的充水障礙物。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）議會將考慮該市警察局提出的建議，即為玫瑰花車遊行和錦標賽增加額外安全措施。還會考慮與洛杉磯縣警局(LASD)簽訂為期五年的合同，可能耗資高達950萬元。過去五年裡，縣警提供的該服務漲價了72%。

根據議程，市議員將與洛縣警局討論每年不超過190萬元的合同，為巴市的新年相關活動提供補充執法服務，包括玫瑰遊行和玫瑰碗橄欖球比賽。

市府此前批准與洛縣警局簽訂為期三年的合同，以允許在上述活動期間配備更多人員。但近年來與在元旦活動期間實施執法服務相關成本穩步增加。

在過去五年中，縣警部門提供的安全措施預算增加72%。2016年，市府與縣警局簽訂了每年110萬元的合同。2018年，雙方將上限提高到150萬元，增加了36%。據工作人員報告，新合同預計在190萬元，將在每年12月30日至1月2日期間生效至2026年。

縣警提供的服務將包括提供補充交通管制，和執法人員以及提供操作、技術和文書支持的人員。

同時該市警局也提出輔助安保措施供市議會考慮，包括向製造商Meridian Rapid Defense Group, LLC購買八輛反恐車輛護欄、一輛拖車和一輛運輸車，金額不超過8萬2952元。

在2018年和2019年，警局發現充水的障礙物安全性不足，開始利用Archer反恐車輛障礙物來確保玫瑰遊行路線的安全。早在2016年12月，一名司機故意駕駛一輛卡車進入柏林的一處聖誕市場，執法機構開始在玫瑰遊行的關鍵地點設置水障。

「車輛緩解策略是必要的，因為車輛襲擊是本土暴力極端分子或恐怖分子在大型活動和集會上發起的主要攻擊形式之一」，工作人員的報告中寫道，「將採購訂單授予 Meridian Rapid Defense Group, LLC， 符合市府的最佳利益，因為這些屏障將減輕任何潛在的本土暴力極端分子攻擊，和其他車輛侵入安全區域的風險」。

圖為2018年玫瑰遊行前後，縣警警員在巴市幫助維持安保。（記者李雪／攝影）
圖為2018年玫瑰遊行前後，縣警警員在巴市幫助維持安保。（記者李雪／攝影）
圖為2018年玫瑰遊行前後，縣警警員在巴市市府前設置的臨時警局。（記者李雪／攝影...
圖為2018年玫瑰遊行前後，縣警警員在巴市市府前設置的臨時警局。（記者李雪／攝影）

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