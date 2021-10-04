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華人創辦美國留學生協會聯盟　擬打通留學生社交網絡

記者謝雨珊／聖蓋博市報導
美國留學生協會聯盟在華人社區相當活躍，經常參與社區活動。（記者謝雨珊／攝影）
美國留學生協會聯盟在華人社區相當活躍，經常參與社區活動。（記者謝雨珊／攝影）

美國留學生協會聯盟（US Overseas Student Union)2日在聖蓋博希望獅子會舉辦的健康義診園遊會上擺攤，希望與當地華人社區交流；該聯盟主席兼創辦人吳宇宙（Joe Wu) 受訪表示，該組織致力於團結世界各國留學生，打通美國留學生社交網絡，為來美留學生打造更加緊密高端的社交平台。

吳宇宙今年畢業於富樂頓州大（Cal State Fullerton) 數據分析學系，在讀書期間發現幾乎每位留學生，首要處理的問題就是「適應美國生活」。他說，只有適應當地生活，才能夠安心讀書及工作。為了解決這個問題，並幫助更多留學生，他於2018年開始籌備成立第一個省籍留學生協會，建立起留學生的交流平台。而美國留學生協會聯盟，則是在該留學生協會的基礎上架構成型，並於2019年在洛杉磯成立，2020年註冊為非營性組織。

吳宇宙說，聯盟在華人社區越來越活躍，目前在亞凱迪亞市（Arcadia) 設有一處辦公室。聯盟在全美各地百所高校搭建分部，駐有校園大使。靠各分部主席整合各種資源，幫助來自中國大陸各省的留學生，解決學習和工作上遇到的困難，更好地適應美國生活。他提到，每個省份都有自己的留學生協會，未來若留學生想返回家鄉工作，也能夠取得當地資訊，資源互惠共享。另方面，他也看中內地出來的留學生人才濟濟，未來發展頗有前途，期盼這些留學生將來事業有成，也能夠回饋聯盟，共同協助下一批留學生，給予他們資源與幫助。

吳宇宙談及聯盟未來發展說，美國留學生協會聯盟將不會止步於華人圈，目前已設有馬來西亞留學生協會，未來也不排除設立印度、泰國留學生協會等，成立更多的各國留學生協會，為留學生搭建世界青年友誼的橋樑。目前該聯盟已受到世界各組織和機構的大力支持，成功舉辦上百場各類知識競賽與主題講座，如攝影、桌球、繪畫、金融、圍棋、高爾夫等競賽，未來也將舉辦更多活動，豐富留學生課餘生活，提高社會活動參與度。有興趣的民眾，可上https://usosu.org/鎖定聯盟最新活動訊息。

美國留學生協會聯盟主席兼創辦人吳宇宙。（記者謝雨珊／攝影）
美國留學生協會聯盟主席兼創辦人吳宇宙。（記者謝雨珊／攝影）

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