洛杉磯加大教授拒絕對非裔學生寬容評分 遭抨擊

受明州佛洛伊德案間接波及，洛杉磯加大教授克萊提告校方處置不當。(UCLA網頁)

FOX新聞報導，非裔佛洛伊德 （George Floyd）遭白人警察殺害後，洛杉磯加大 教授克萊（Gorden Klein）收到一封電子郵件，要求他寬容的給予非裔學生評分時，他予以拒絕。

沒想到該名學生將教授電子郵件放上社交平台後，克萊飽受污辱和威脅，甚至有人連署請願，要求解僱他。不滿校方處理態度，他對學校提起訴訟。

提出這份請求的該校非裔學生表示，佛洛伊德的死，對非裔學生造成創傷，影響他們期末考試。

克萊說，這名學生告訴他「看到佛洛伊德去世時受的痛苦影片，造成相當大情緒，非裔學生應該被特別對待。」

克萊回覆電子郵件稱，「你知道這些非裔同學名字嗎？因為我們一直在網上上課，我如何識別他們？你建議我對他們做什麼？完全讓步還是只讓一步？」

克萊同時還寫了文章，告誡學生，說他在貶低他的非裔同學，並不恰當。

該郵件卻被轉載於社交媒體，讓這位在洛杉磯加大安德森管理學院工作近40年的教授，發現自己陷入困境。

學校發出推文指出「我們向收到這封電子郵件學生與感到冒犯者致歉。」克萊對學校採取這樣的立場感到憤怒。

學校暫停克萊教學工作，三週後復職，但克萊因聲稱院長Antonio Bernardo在他被允許返校後一小時，發送一封破壞性電子郵件。

「他強烈暗示我仍在接受調查，他知道其他人不知道的秘密，這樣做是為了破壞我職業聲譽，太過離譜。」四個月後克萊提起訴訟。

FOX電台得到Bernardo聲明稱，「大學擁有維護言論和知識自由，促進學習，沒有歧視的工作環境。」