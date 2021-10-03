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中資泛海在美三個地產項目陷僵局 又遇官司雪上加霜

記者李雪／綜合報導
位於洛杉磯市中心的泛海廣場停擺至今。（圖片來自Lendlease）
位於洛杉磯市中心的泛海廣場停擺至今。（圖片來自Lendlease）

中國的上市公司泛海控股在美國的多個地產項目早先就已陷入僵局，包括位於洛杉磯市中心的泛海廣場（Oceanwide Plaza）在疫情前，就已因資金挹注中斷而停工。而項目的總承包商Lendlease建造公司近日宣布，將退出這項耗資10億元的項目，而法院則要求泛海須償還積欠該總承包商的欠款。

2019年初，當泛海廣場的建設停止時，泛海發布聲明表示停止是由於項目的資本重組，將會在次月重新開工。當時承包商Lendlease同意1億元的交易在2020年3月重啟建設，但之後僅三個月，泛海未能付款給承包商。該項目至今仍未完成。

據地產媒體The Real Deal報導，雖然未披露未付款的具體情況，但法庭文件表明，開發商，也就是泛海方面，已被命令在聯邦法院出庭，以執行Lendlease勝訴的4200萬元的判決。虛擬出庭定於10月8日在加州中區舉行。同時，該報導引述一位熟悉開發項目的消息人士稱，Lendlease將退出停滯不前的項目，讓泛海尋找另一家承包商。

但是在美國尋找另一家承包商恐怕不容易，因為中國政府目前正在打擊以債務為推動力的房地產投機行為，全世界都在關注牢牢掌控銀行的中國政府，是否會讓恆大有救命錢來平息顧客和投資者的抗議。在恆大債券的償付狀況還不明確的局勢下，泛海可能更難尋求在美的幫助。

若是選擇直接出售項目斷尾求生，泛海也多次嘗試過。根據公告，去年初泛海曾與穩石投資簽署協議試圖以10億元出售舊金山的項目，但時隔兩個月又以12億元換了新的買家弘毅資本，但據悉最終因疫情未能達成交易。據公告，今年6月泛海宣布與黑石集團簽約以13億元出售了旗下的美國國際數據集團（IDG）。此外從去年以來，泛海也兩次轉讓旗下最賺錢的資產，即民生證券的股權，來換取資金，但債務困局仍在加重。

據彭博社報導，由於中國房地產市場日漸動盪，泛海在與潛在合作伙伴的一系列談判失敗之後，該公司不得不嘗試貸款延期和獲取現金。The Real Deal報導，泛海正試圖出售其在北京的總部和另一個陷入困境的美國項目，即價值16億元的舊金山泛海中心，試圖彌補漏洞。

彭博社也指出，恆大事件這一時運不濟的大戲的結果，可能會影響投資者和銀行幫助泛海挽救其項目，並避免對美國關鍵房市造成潛在損害的意願。

泛海在美國五個城市共有七個地產項目，而已經開工並陷入困局的項目一共三個，除了洛市中心和舊金山的商住以及酒店大樓外，還有紐約曼哈頓下東城計畫的一座113層高摩天大樓的計畫。據彭博社報導，曼哈頓的項目貸方稱泛海仍在付款中。

彭博社稱有幾家美國開發商是有財力完成上述開發的，其中有開發商向彭博透露，正在考慮「這些潛在投資機會」，但考慮到在政治不確定性如此大的情況下，與一家中國公司合作可能令人不安。就價格而言，問題在於，泛海可以保留多少股份，如果還能有的話。

泛海的洛杉磯項目原訂2018年完工，項目坐落在洛市中心的南方公園區，靠近史泰博中心（Staples Center）、L.A. Live 和洛杉磯會議中心，55層樓外觀已大致成形，原本正在進行內部裝潢。目前未知這處還不錯的位置，能否吸引接盤買家的興趣。

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