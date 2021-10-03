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兩年沒返台遭除籍不要怕 只要不超過4年仍可復保

記者謝雨珊／洛杉磯報導
出境台灣超過兩年的民眾，戶籍將自動被強制遷出，僑胞可向當地駐處請領美國居住生活證明書。（駐洛杉磯經文處官網）
出境台灣超過兩年的民眾，戶籍將自動被強制遷出，僑胞可向當地駐處請領美國居住生活證明書。（駐洛杉磯經文處官網）

新冠疫情持續在全球擴散，台灣嚴格執行隔離政策，入境台灣必須隔離14天加上七天自主管理，且隔離者須住進防疫旅館，嚴重打亂了旅外僑胞的返台計畫。疫情如今持續一年多，有不少海外僑胞已遭除籍，這也意味著長期繳納的全民健保，國民年金與勞工保險的老年給付，個人綜合所得稅率、地價稅率等都將受到影響。

根據中華民國僑務委員會的線上資訊，出境台灣超過兩年的民眾，戶籍將自動被強制遷出，不過僑委會已與各相關機關研議因應措施。針對國民年金、各式勞保給付部分，只要滿65歲，保費均有如期繳交，各項給付將不受除籍影響。只是僑胞需在當地駐外單位，請領居住生活證明書。根據僑委會官網，民眾需將居住生活證明書寄回相關單位，待相關單位收到資料便會給付。即便時差和作業延後，相關單位也會追溯。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林程暉指出，僑胞可向當地駐處請領美國居住生活證明書。駐洛杉磯經文處官網指出，在疫情期間，領務申請案件一律以郵寄辦理，不過該駐處已於9月1日開放網路預約現場辦理。僑胞若想申辦「美國居住生活證明書」，必須提供有效中華民國護照正影本、美國護照／美國公民證／美國居留證影本、及現居美國證明書一份。申辦費用為15美元，可選擇以現金、匯票（Money Order）或銀行本票（Cashier’s Check）方式支付，不接受個人支票(Personal Check)，受款人填寫「TECO」。疫情期間郵寄需30個工作天，預約現場辦理需五個工作天。

但因健保是跟戶籍走，基本上只要僑胞的戶籍被遷出，僑胞馬上面臨被退保無健保的情況。健保署因此擬出應對措施，採取「2+2」原則。只要僑胞在遭除籍後兩年內返台，入境台灣那一天開始算起，護照有加註入境資料，便可馬上恢復戶籍和健保，且兩年當中的保費還可免繳。重新加保的保費將從加註入境當天起算。

然而，若是海外僑胞出境超過四年才返台加保健保，就得等設籍六個月後才能加保。除非民眾能在返台後，證明自己是因受到新冠疫情影響無法順利返台，健保署將會按照個案審查。僑委會指出，僑胞想要加保最快的方法，是在返台後馬上找到工作，有受雇單位即可加保。

僑胞戶籍若遭遷出，受影響的項目不只有全民健保、國民年金與勞工保險的老年給付，還可能有個人綜合所得稅率、地價稅率及投票權等。針對所得稅申報部分，僑委會指出，只要無法返國，僑胞如期於所得稅納稅截止的5月31日前，採用線上方式按個人原來認定的資格申報所得稅，稅率將比照過去申報稅率計算，後續稅捐機關將會進行審查。至於地價稅率部分，只要自用住宅稅率計算的9月22日基準日前，遭除籍的海外僑胞盡快請直系血親，如父母、配偶、子女的戶籍遷入，便可維持原有的自用住宅稅率認定。

健保 美國公民 疫情

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