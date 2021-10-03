12.6萬加侖石油洩漏 南加橙縣海灘遭生態災難

至少有12.6萬加侖的石油從海上鑽井平台溢出，衝上橙縣的海灘。（美聯社）

橙縣 正在發生一場大規模的生態災難，至少有12.6萬加侖的石油 從海上鑽井平台溢出，已經造成杭廷頓灘（Huntington Beach）的鳥類和魚類死亡，該區域的海洋和海岸已對公眾關閉，當局要求民眾避免釣魚。

石油也開始在新港灘（Newport Beach）衝上岸，美國海岸警衛隊正在主導清理工作 和對洩漏事件的調查。洩漏事件於2日早上報告，可能是由尚未完全停止的管道洩漏引起。

據悉，石油從位於距離海岸約六哩的聯邦水域的設施中溢出，該設施負責處理來自名為Beta油田的大型地下油藏的原油。擁有鑽井平台的公司，是總部位於休斯頓的Amplify能源公司，該公司以及海岸警衛隊和野生動物官員，已安排在3日下午召開新聞發布會，以提供有關情況的最新信息。同時，國會韓裔女眾議員朴銀珠（Michelle Steel）要求總統拜登宣布橙縣發生重大災難。

洩漏事件還導致杭廷頓灘市取消了太平洋航展的最後一天，該航展前一天吸引了數十萬人前往海灘。官員們表示，工人們需要更多空間來進行持續清理和野生動物救援工作。公眾被敦促不要接近任何似處於危險之中的野生動物，州魚類和野生動物部已經設立了一條熱線，民眾可撥打877-823-6926報告野生動物的影響。