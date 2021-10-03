南加內陸奇諾市13歲男生被捕 涉性侵多名少女

奇諾市一名13歲少年性侵嫌犯被捕。（檔案圖）

南加 內陸聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino）警方提供消息，一名13歲男生涉嫌性侵 多名少女近日被捕。警方懷疑還有更多受害者，希望提供更多線索。

警方10月2日表示，這名少年性侵嫌犯是奇諾市Cal Aero Preserve Academy學生，涉嫌性侵兩名女同學，還有附近集合公寓的兩名女童，已於9月30日被捕。目前以涉嫌猥褻及淫穢行為，以及與未成年口交等罪名，拘押在聖伯納汀諾縣少年犯拘押中心。據稱有兩名年齡分別是12歲、13歲的女孩近日報警，稱遭到一名十餘歲男生性侵，警方隨後將該男生逮捕。

警方表示，性侵案發生在不同時間，在Homecoming at the Preserve，以及Discovery Village集合公寓，兩個地點都位於Pine街南部 。10月1日，另有逾兩名少女受害者報告警方，她們在Cal Aero Preserve Academy校區遭性侵。警方說，嫌犯與受害者在校區都很熟悉，性侵地點發生在校園不同時段。

奇諾谷學區 發言人發布聲明，學區會致力保護學生確保良好和安全環境。案發學校Cal Aero Preserve Academy的教職員在獲悉案發，並有多名受害者後，立即報告警方。學區目的是確保學生安全，同時學區會盡可能為學校及學生提供更多方面協助。

警方調查人員確信該案還有更多受害者，鼓勵受害者向警方報案。若有案件線索，可致電警探Matt Johnson，電話909-334-3179，或警佐Brian Pry，電話909-334-3172。