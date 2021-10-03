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聖蓋博第 7 屆餃子啤酒節10月登場新增波霸奶茶

記者丁曙／聖蓋博市報導
2016年聖蓋博餃子啤酒節萬人與會。（本報檔案照）
2016年聖蓋博餃子啤酒節萬人與會。（本報檔案照）

一盤熱餃子加上一杯精釀啤酒或波霸奶茶，可說是結合中華傳統飲食和現代飲料。聖蓋博第七屆餃子啤酒節（Dumpling & Beer Fest）將於10 月15 日（星期五）晚6時至10時登場，今年新增波霸奶茶。活動地點在歷史悠久的San Gabriel Mission區，地址320 South Mission Drive。

由聖蓋博市府與亞裔青少年中心(AYC)合辦的第七屆餃子啤酒節，現場將有餃子攤、食品車、甜點桌、精釀啤酒、娛樂表演和兒童手工藝品。今年新增地方飲料店的波霸奶茶，展示聖谷地區很流行的泡茶飲料。

聖蓋博谷和洛杉磯地區的啤酒廠將悉數登場，包括 Ogopogo Brewing、Mt. Lowe Brewing、Pacific Plate Brewing Co.、8one8 Brewing、Eagle Rock Brewery、Common Space Brewery、Hi Def Brewery、La Verne Brewing 和 Golden Road釀酒店。餃子將由多族裔供應商提供，Manduyo推出多種餃子，Angel & Mason 調製葡萄酒雞尾酒。

活動免費入場，Eventbrite提供啤酒品嚐，9月24 日晚之前有啤酒折扣預售票。有關活動更多信息，可查詢聖市市府臉書活動頁面，或網站SanGabrielCity.com。

往年該項活動有超過萬人到場，品嚐聖蓋博地區餐廳提供的20多種水餃，還有20多種不同品牌的啤酒，以及觀看樂隊表演。聖蓋博市多元族裔共居，餃子啤酒節也為市民提供了一個文化交流的平台。

餃子 聖蓋博 亞裔

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