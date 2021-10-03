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打第三針加強疫苗是否需要先測抗體？專家這麼建議

記者邵敏／洛杉磯報導
打第三針疫苗是否需要先測抗體，專家認為沒有必要。（記者邵敏／攝影）
打第三針疫苗是否需要先測抗體，專家認為沒有必要。（記者邵敏／攝影）

輝瑞疫苗第三針目前已在洛杉磯全面開打，65歲以上長者、患有嚴重的基礎疾病，以及染疫高風險者，在接種第二劑疫苗過半年後，就可以接種第三針，那麼打第三針前是否需要先檢測抗體，以此來判斷是否需要接種？

美以美醫院病毒感染專家江華醫師認為，民眾只要符合條件，納入加強針接種人群的都應該去接種。而在打第三針之前無需做抗體檢測，「根據以色列經驗和CDC最近的報告，高危人群接種加強第三劑很有必要。」

加州流行病專家黃重德則說，如果接種第二劑疫苗已超過六個月，在接種第三劑之前就不需要再去檢測抗體，因為抗體下降幅度會很明顯，但如果沒有超過六個月，又覺得有必要接種第三劑疫苗，那接種之前可以考慮先檢測一下。

但黃重德指出，目前檢測抗體的數據不是很準確，只能作為參考，拿到檢測結果後，最好要讓醫生做一下判斷，「因為對於抗體檢測，官方一直沒有統一的檢查標準，檢查結果的可靠性也沒有得到批准，因此有可能導致結果不准確。」

關於在哪裡可以做抗體檢測，黃重德說，目前私人醫生都可以開具化驗單，拿到實驗室去做檢測，非常方便。

檢測 疫苗 加州

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