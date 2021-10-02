世華婦女企管協會南加分會改選 裴映琪接任會長

南加世華工商婦女協會南加州分會2022-2023年理事選舉，裴映琪（前排中間）當選下任會長。（記者謝雨珊／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加 州分會2日舉行年度大會暨2022-2023年理事會選舉，經投票選出八位新任理事加上留任的九位理事，組成了新一屆17人理事會，裴映琪當選下任會長。裴映琪開心發表感言並給予期許，希望協會未來不僅發展經貿，還要多做慈善及互相深入交流，共同向未來前行。

當天由南加世華工商婦女協會南加州 分會會長唐久麗報告今年會務總結、總會副會長陳玲華、洛僑中心主任張皓鈞致詞給予鼓勵，為選舉大會開幕。唐久麗表示，協會在疫情 期間舉辦了十幾場的線上及線下活動，大家不因疫情退卻，持續和積極開展活動多做貢獻，她感到很欣慰，也期望下任會長延續協會精神，壯大南加州分會。

張皓鈞表示，世華南加州分會成長快速且能量巨大，是南加州非常重要的僑社之一。該協會成員都熱衷於社區服務，栽培新進領袖人才不遺餘力。新晉領導幹部能量非凡，實力堅強。他期盼新會長在前輩奠定的基礎上，繼續開創新局面，讓女性發揮所長，展露頭角。

根據南加世華工商婦女協會南加州分會規定，新當選的會長及理事團隊將於明年1月1日起上任。