世華婦女企管協會南加分會改選 裴映琪接任會長
世界華人工商婦女企管協會南加州分會2日舉行年度大會暨2022-2023年理事會選舉，經投票選出八位新任理事加上留任的九位理事，組成了新一屆17人理事會，裴映琪當選下任會長。裴映琪開心發表感言並給予期許，希望協會未來不僅發展經貿，還要多做慈善及互相深入交流，共同向未來前行。
當天由南加世華工商婦女協會南加州分會會長唐久麗報告今年會務總結、總會副會長陳玲華、洛僑中心主任張皓鈞致詞給予鼓勵，為選舉大會開幕。唐久麗表示，協會在疫情期間舉辦了十幾場的線上及線下活動，大家不因疫情退卻，持續和積極開展活動多做貢獻，她感到很欣慰，也期望下任會長延續協會精神，壯大南加州分會。
張皓鈞表示，世華南加州分會成長快速且能量巨大，是南加州非常重要的僑社之一。該協會成員都熱衷於社區服務，栽培新進領袖人才不遺餘力。新晉領導幹部能量非凡，實力堅強。他期盼新會長在前輩奠定的基礎上，繼續開創新局面，讓女性發揮所長，展露頭角。
根據南加世華工商婦女協會南加州分會規定，新當選的會長及理事團隊將於明年1月1日起上任。
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