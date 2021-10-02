我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta難擋 全球病歿破500萬 過去1周每分鐘5人亡

舊金山東灣聖利安住 連發兩次地震

世華婦女企管協會南加分會改選 裴映琪接任會長

記者謝雨珊／艾爾蒙地市報導
南加世華工商婦女協會南加州分會2022-2023年理事選舉，裴映琪（前排中間）當選下任會長。（記者謝雨珊／攝影）
南加世華工商婦女協會南加州分會2022-2023年理事選舉，裴映琪（前排中間）當選下任會長。（記者謝雨珊／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會2日舉行年度大會暨2022-2023年理事會選舉，經投票選出八位新任理事加上留任的九位理事，組成了新一屆17人理事會，裴映琪當選下任會長。裴映琪開心發表感言並給予期許，希望協會未來不僅發展經貿，還要多做慈善及互相深入交流，共同向未來前行。

當天由南加世華工商婦女協會南加州分會會長唐久麗報告今年會務總結、總會副會長陳玲華、洛僑中心主任張皓鈞致詞給予鼓勵，為選舉大會開幕。唐久麗表示，協會在疫情期間舉辦了十幾場的線上及線下活動，大家不因疫情退卻，持續和積極開展活動多做貢獻，她感到很欣慰，也期望下任會長延續協會精神，壯大南加州分會。

張皓鈞表示，世華南加州分會成長快速且能量巨大，是南加州非常重要的僑社之一。該協會成員都熱衷於社區服務，栽培新進領袖人才不遺餘力。新晉領導幹部能量非凡，實力堅強。他期盼新會長在前輩奠定的基礎上，繼續開創新局面，讓女性發揮所長，展露頭角。

根據南加世華工商婦女協會南加州分會規定，新當選的會長及理事團隊將於明年1月1日起上任。

南加世華工商婦女協會南加州分會會長唐久麗（左）、監事長冉瑞宜（右）。（記者謝雨珊...
南加世華工商婦女協會南加州分會會長唐久麗（左）、監事長冉瑞宜（右）。（記者謝雨珊／攝影）

南加 加州 疫情

上一則

紀念辛亥革命110週年洛杉磯僑界瞻仰孫中山革命遺址

下一則

世界晚報／美政治對立嚴重 兩黨「退出美國」呼聲頻起

延伸閱讀

絕跡百年的灰狼重現南加州

絕跡百年的灰狼重現南加州
橙縣雙十國慶升旗禮 僑胞熱情支持中華民國

橙縣雙十國慶升旗禮 僑胞熱情支持中華民國
南加州2萬婦女遊行 聲援德州姐妹捍衛墮胎權

南加州2萬婦女遊行 聲援德州姐妹捍衛墮胎權
建材裝修大展／南加州天然氣瓦斯公司 推免費項目

建材裝修大展／南加州天然氣瓦斯公司 推免費項目
羅省林西河堂大樓 重建竣工重新啟用

羅省林西河堂大樓 重建竣工重新啟用
南加祭孔大典行漢制古禮 線上線下同時進行

南加祭孔大典行漢制古禮 線上線下同時進行

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
華人一家投資移民11年未果，女兒精神壓力大導致抑鬱。（unsplash.com）

華人投資移民11年未果 女兒精神壓力大 導致抑鬱

2021-09-26 16:47

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光

新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光
CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議
涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事
全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍