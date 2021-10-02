南加州2萬婦女遊行 聲援德州姐妹捍衛墮胎權
第五屆全國婦女示威遊行2日舉行，抗議德州墮胎禁止令，聲援德州姐妹的墮胎選擇權（abortion-rights）。在洛杉磯地區，組織者預計將有超過 20,000 人參加；而且整個南加州都舉行了示威活動，從橙縣到內陸帝國，從麗浪多海灘到聖蓋博谷，規模盛大。
洛杉磯婦女大遊行上午 10 點在潘興廣場啟動走向市政廳，國會眾議員凱倫巴斯 (Karen Bass) 、洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 和米切爾 (Holly Mitchell) 、女演員 Alyssa Milano 和 Patricia及 Rosanna Arquette發表發言。德州學生Paxton Smith在畢業典禮上反對德州墮胎禁令的演說曾在網上瘋傳，她也將到場發言。
上午10 點南加多地舉行了類似的集會遊行。在長堤（Long Beach），婦女團體在杜美金（Deukmejian）法院大樓集合，穿過市中心走向哈維公園；在西好萊塢（West Hollywood），示威者在西好萊塢公園集合；在巴沙迪那（Pasadena），自行車和汽車大篷車團體聚集在玫瑰碗廣場，一路遊行前往市政廳；在爾灣（Irvine），團隊在 Alton Parkway 和Culver街的拐角處集會。
洛杉磯婦女遊行領導者之一Sarah Bradshaw，週六早上在潘興廣場對媒體說，坦率地說，她寧願在家裡而不是出來遊行。但是，有一群人再次認為他們可以決定婦女的身體，數十年來頑固不化。而且，現在最高法院已經搖擺不定了。因此，「我們不能會容忍了， 我們的身體處於危險中。」
今天參加洛杉磯市中心的捍衛婦女墮胎權遊行，也是全國范圍內反對德州墮胎禁令的示威活動的一部分，全國各地至少有600場遊行。大遊行可以追溯到川普總統當選後的全國抗議活動，在他任職期間對於最高法院的關鍵任命轉向了保守，導致了最高法院駁回了緊急請求針對德州的墮胎禁令。
第一屆婦女遊行始於 2017 年，在川普總統就職典禮後的第二天舉行，成為最大的公共示威遊行之一，此後每年一次，2日的示威則是川普卸任後的第一次。
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