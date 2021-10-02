南加州2萬婦女遊行 聲援德州姐妹捍衛墮胎權

洛杉磯地區支持墮胎選擇權的支持者和計劃生育組織成員在聯邦大樓外慶祝墮胎合法化 35 週年。（Getty Images）

第五屆全國婦女示威遊行 2日舉行，抗議德州墮胎 禁止令，聲援德州姐妹的墮胎選擇權（abortion-rights）。在洛杉磯地區，組織者預計將有超過 20,000 人參加；而且整個南加州都舉行了示威活動，從橙縣到內陸帝國，從麗浪多海灘到聖蓋博谷，規模盛大。

洛杉磯婦女大遊行上午 10 點在潘興廣場啟動走向市政廳，國會眾議員凱倫巴斯 (Karen Bass) 、洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 和米切爾 (Holly Mitchell) 、女演員 Alyssa Milano 和 Patricia及 Rosanna Arquette發表發言。德州學生Paxton Smith在畢業典禮上反對德州墮胎禁令的演說曾在網上瘋傳，她也將到場發言。

上午10 點南加多地舉行了類似的集會遊行。在長堤（Long Beach），婦女團體在杜美金（Deukmejian）法院大樓集合，穿過市中心走向哈維公園；在西好萊塢（West Hollywood），示威者在西好萊塢公園集合；在巴沙迪那（Pasadena），自行車和汽車大篷車團體聚集在玫瑰碗廣場，一路遊行前往市政廳；在爾灣（Irvine），團隊在 Alton Parkway 和Culver街的拐角處集會。

洛杉磯婦女遊行領導者之一Sarah Bradshaw，週六早上在潘興廣場對媒體說，坦率地說，她寧願在家裡而不是出來遊行。但是，有一群人再次認為他們可以決定婦女的身體，數十年來頑固不化。而且，現在最高法院已經搖擺不定了。因此，「我們不能會容忍了， 我們的身體處於危險中。」

今天參加洛杉磯市中心的捍衛婦女墮胎權遊行，也是全國范圍內反對德州墮胎禁令的示威活動的一部分，全國各地至少有600場遊行。大遊行可以追溯到川普總統當選後的全國抗議活動，在他任職期間對於最高法院的關鍵任命轉向了保守，導致了最高法院駁回了緊急請求針對德州的墮胎禁令。

第一屆婦女遊行始於 2017 年，在川普總統就職典禮後的第二天舉行，成為最大的公共示威遊行之一，此後每年一次，2日的示威則是川普卸任後的第一次。