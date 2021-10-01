擔心有毒蒸汽滲漏 阿市議會否決The Villages住房項目

擔心有毒蒸汽滲漏，阿罕布拉市議員一致反對The Villages住房項目。（阿罕布拉市政府臉書）

阿罕布拉 市議會在30日(本週四)的例會上，五名市議員全部投票 否決了阿市的The Villages住房項目，該項目共包括790個單元。

在持續近六小時的特別會議之後，華裔市長黃幼平（Katherine Lee），副市長Jeffrey Koji Maloney，市議員Sasha Renee Perez、Ross Maza 、Adele Andrade Stadler都投票反對Fremont Avenue 1000街區的這個住房項目。市議會已定於10月25日，將帶著準備好的文件正式確定拒絕該項目。

The Villages住房項目蓋建的土地，原是聯邦政府指定用於清理、根除對環境有害的有毒物質的區域。建商The Ratkovich Co. 同意在每棟建築下安裝屏障，以減少任何可能導致嚴重健康問題的蒸汽滲入建築中。

阿市居民在一封又一封的電子郵件中提出了環境污染問題，幾乎所有人都反對該項目，因為它會給已經擁擠的地區帶來額外的交通問題。居民還抱怨說，按照提議，該住房項目太大太高，在水資源短缺時期，這幢建築790個單元的用水從何而來？許多電子郵件中還提到，如果市議員投票支持該項目，他們將不會再次當選。

關於這個住房項目，最大的問題也許是有毒蒸汽滲漏的可能性。洛杉磯地區水控制委員會執行官Renee Purdy表示，就目前情況而言，居民將受到保護。他說，土壤管理計劃、蒸汽監測計劃以及正確實施的工程控制，比如土壤蒸汽屏障、通風口，這些都將為該項目未來的土地使用提供公共保護。

然而，這些都不足以推動該住房項目。儘管一些公眾演講者支持該項目，但與發電子郵件表示反對的阿市民眾相比，他們是極少數。市議員Maloney和Maza特別提到，加州 認為阿市需要批准的新住房單元的公平份額，自今年8月開始的八年期間，阿市需增加6825戶新住房單元。儘管如此，這兩名市議員還是投票反對該住房項目。