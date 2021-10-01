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亞洲食品貿易協會研討保護網絡信息安全

記者邵敏／蒙特利公園市報導
網絡安全研討會10月1日在蒙特利公園市召開。（記者邵敏／攝影）
網絡安全研討會10月1日在蒙特利公園市召開。（記者邵敏／攝影）

加州49區眾議員周本立 (Ed Chau)、亞洲食品貿易協會（Asian Food Trade Association）、洛杉磯縣警察局華人顧問委員會(LACASA)10月1日（週五）在蒙特利公園市召開新聞發布會，宣布與國土安全部網絡安全與基礎設施安全局 (CISA)合作，舉辦一場網絡安全、勒索軟件和選舉安全的研討會。

周本立指出，網絡安全目前不但在加州、全美、乃至全世界都是一個非常嚴重的問題，無論個人、公司，還是學校、醫院、政府的機密信息都不斷地被黑客盜取，安全系統被破壞，後果嚴重，包括巨大的經濟損失及日常工作無法正常運行。他建議，人們應事先採取各種方式預防黑客攻擊，比如設立安全密碼、維護安全系統，一旦發現被黑客攻擊，馬上報告相關部門，盡可能挽回損失。

周本立同時提到，他最近提出一個法案，將買賣黑客非法盜取的信息定為非法行為。此外，幫助他人從事黑客行為也將是一種犯罪。

犯罪活動正在廣泛進入更多的網絡空間，許多公司直到被黑客盜取商業機密數據、勒索錢財時，才發現自己的安全系統並不完善。近年來，犯罪分子越來越狡猾，他們對不同的安全系統有著針對性的攻擊方法，企業已不能單純依賴防毒軟件和防火牆等自我保護。

亞洲食品貿易協會會長佘瓊智（Tim Sher）說，世界越來越依賴技術，新技術帶來了新的威脅，今天將商界各部門召集在一起，探討如何做才能確保信息安全。

LACASA會長韓維文（Simon Saeheng)指出，疫情期間，人們在網上進行的各種商業活動比以往任何時候都要多，商家需要在商業模式改變時，保護好自己和客戶資料。他建議可以事先購買保險作為後盾，當商業機密信息被盜取或封鎖時，犯罪分子就會來敲詐勒索，很多案件警方也無法短時間破案。如果商家企業事先購買保險，那麼保險公司就會支付這筆費用，從而保證日常業務能盡快正常運作。

在新聞發布會後立即舉行網絡安全研討會，並邀請眾多商家代表參加。 CISA 9區首席網絡安全顧問Joe Oregon在會上發表重要演講，聖蓋博市長廖欽和（Chin Ho Liao）、蒙市市長饒影凡 (Yvonne Yiu)等民選官員也應邀參加研討會。

加州49區眾議員周本立（站立者）建議，應事先採取手段預防黑客攻擊。（記者邵敏／攝...
加州49區眾議員周本立（站立者）建議，應事先採取手段預防黑客攻擊。（記者邵敏／攝影）

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