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紐森下令加州K-12學生接種疫苗全國首開先例

紐森下令加州K-12學生接種疫苗全國首開先例

記者丁曙／綜合報導
加州州長紐森1日發布了一項行政令，要求為加州所有符合條件的公立和私立學生接種 COVID-19 疫苗。（州長辦公室）
加州州長紐森1日發布了一項行政令，要求為加州所有符合條件的公立和私立學生接種 COVID-19 疫苗。（州長辦公室）

加州州長紐森（Gavin Newsom）1日（週五）發布了一項行政令（mandate），要求為加州所有符合條件的公立和私立學生接種 COVID-19 疫苗，預計這項政策將在 2022 年秋季影響數百萬學生，在全國首開先例。

根據州長辦公室的說法，在美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）完全授權 12 歲及以上兒童接種疫苗之後，這項行政令將對 7 至 12 年級學期的學生生效。至於幼兒園到六年級的學生，將在疫苗被批准用於年幼的兒童之後，再分階段接種。

目前，只有 16 歲或以上的人們才有資格獲得 FDA 完全批准的疫苗。年僅 12 歲的兒童可以在緊急授權下接種疫苗。出於這個原因，加州官員預計該項命令將於明年秋季開始生效。

在該項命令生效後，學生若沒有接種疫苗，將不允許進入校園上課，就像任何其他要求接種的兒童疫苗一樣。僅極少數出於醫療和宗教原因可以豁免。

學校和學區將負責執行這項任務，就像他們對待其他必需的疫苗一樣，包括乙型肝炎、破傷風、腮腺炎、麻疹、脊髓灰質炎和水痘疫苗。

16 歲及以上的學生目前有資格接種兩劑 Pfizer-BioNTech COVID-19 疫苗，該疫苗已獲得FDA的完全批准。自 5 月以來，12 至 15 歲的兒童在 FDA 授權該年齡組緊急使用後可以接種輝瑞疫苗，預計會在 11 月獲得全面批准。

為 5 至 11 歲兒童接種疫苗並不遙遠。 輝瑞預計將立即申請授權，援引試驗證據表明，該注射劑對該範圍內的兒童是安全有效的。據美聯社報導，在感恩節前後，在緊急使用授權下，該年齡組可以注射這些疫苗。

根據州長行政令，加州 7 至 12 年級學生接種疫苗才能進入校園。（洛杉磯聯合學...
根據州長行政令，加州 7 至 12 年級學生接種疫苗才能進入校園。（洛杉磯聯合學區）

疫苗 FDA 加州

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