華女來洛縣玩無端遇襲受傷 對方先用種族誹謗字眼

華裔女子在洛杉磯一處停車場坐在車裡時，突然遭受一名男子的無端襲擊。(GoFundMe網頁截圖)

一名華裔女子在洛杉磯 一處停車場坐在車裡時，突然遭受一名男子的無端襲擊，導致嘴巴流血多處受傷。據悉襲擊者仍然逍遙法外，該女子呼籲目擊民眾幫助。

影音來源：受害人家屬Michelle Chen╱記者李雪後製

據NextShark網站報導，30歲的Jennifer Chen是一名訪問洛杉磯的加拿大公民。事發於9月15日下午4點25分左右，Jennifer當時正獨自坐在自己車裡的駕駛室一側，位於Beverwil的The Balcony停車場中。

當時Jennifer在等一位女性朋友來接其兒子放學，也是Jennifer的教子。忽然有一名男子接近她，對她說了許多種族誹謗的話，隨後用拳頭打了她的嘴。

停車場的監控視頻顯示，當時這一名男子走近該車，並迅速將手伸入司機的車窗。不久之後，流著血的Jennifer拍攝了自己在自動扶梯上追這名襲擊者的畫面。「我不知道他要去哪裡。我能想到的只有『我不能讓他逍遙法外』和『我需要找到我的朋友』」，Jennifer告訴NextShark。

Jennifer說，該男子的孩子們在襲擊期間在場，她隨後看到這名男子將他的孩子送到她教子所在的同一學習中心。她稱該中心的老師帶她去處理了嘴上流血的傷口，而她的朋友則追著這名男子與他對質。Jennifer稱她從學習中心獲知了襲擊她的男子的姓名。

事件使Jennifer受到多處身體傷害和精神創傷。她向位於西洛杉磯的洛杉磯市警察局報警。Jennifer說，她被診斷出腦震盪、唇裂、牙痛和多根牙根骨折，其中一個牙根已經死亡，需要根管治療。「另外兩顆門牙可能在明天或幾年後死亡，需要根管和貼面，或者拔牙和種植」，她補充道。

由於「一切都發生得太快了」以及襲擊後她的意識狀態不佳，她無法記住襲擊者的確切話語，「我確實記得他說過『該死的亞洲人』或類似的話」，她告訴NextShark。她表示她一直在新聞上看到仇恨犯罪 ，但從沒想過自己會捲入事件，尤其是在比佛利山附近「據稱是安全的區域」，她希望襲擊者能被繩之以法。

Jennifer說，襲擊者以為自己沒有被監控攝像頭拍到，可以逍遙法外，因為我是一個獨自坐在自己車裡的嬌小的亞裔 女孩。「（他）一直告訴我撥打911！說我在騷擾他。罵我是騙子，稱我的朋友為『瘋狂的白人小雞』」。

Jennifer告訴 NextShark，發布一段自己處於如此脆弱狀態的視頻讓她感到難堪，但這樣做是為整個亞裔社區尋求正義。「亞裔，尤其是女性，需要大聲疾呼」，「他還沒有被捕。需要伸張正義，否則誰知道誰會成為他的下一個受害者」，她說。

據NBC LA報導，Jennifer正試圖讓警局對該案提升為仇恨犯罪，目前該案是輕罪毆打。她敦促任何有信息的人聯繫她的律師Edward Y. Lee，電話(213) 380-5858或[email protected]。