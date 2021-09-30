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華人對接種第三針出現怪現象 不符條件搶打 符合卻觀望

記者邵敏／洛杉磯報導
輝瑞疫苗第三針正式開打第一天，華埠服務中心疫苗接種點非常冷清。（記者邵敏／攝影）
輝瑞疫苗第三針正式開打第一天，華埠服務中心疫苗接種點非常冷清。（記者邵敏／攝影）

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）正式批准輝瑞疫苗加強劑的緊急使用授權，目前第三針已在洛杉磯全面開打，但華人圈出現不少怪象，一些不符合條件的人搶著提前接種第三針，而一些符合資格的民眾卻心存疑慮，擔心第三針的副作用，稱不願做小白鼠，準備觀望一段時間再決定是否接種。

華人Frank今年3月曾排隊幾個小時，搶著去接種當時一些診所提供的剩餘疫苗，如今時隔六個月，他符合條件接種第三針，但他卻表示有所顧慮，「我想觀望一段時間，聽說疫苗第三針反應較大。」

一名網友留言稱，「加強針理論依據不足，欠缺說服力，專家都無法表決通過推廣施打，我決定等專家一致表決通過後，以及觀察以色列施打補強針後的報告再做決定，目前我照常戴口罩、勤洗手、少群聚，不搶打第三針當白老鼠。」

華人現在對接種第三針疫苗看法不一，在巴沙迪那（Pasadena）一所學校做老師的夏女士，就希望盡快接種加強針。夏老師今年3月完全接種疫苗，至今已六 個月，她說， 「學校現在是高風險地方，我如果能儘早接種加強針，就會對自己多一層保護。 」但她此前接種的是莫德納疫苗，目前只有輝瑞疫苗獲得FDA緊急批准，她稱不願冒險混打疫苗，準備等到莫德納疫苗批准後再去接種加強針。

總體來說，輝瑞疫苗第三針正式開打以來，華人的接種熱情不是很高。南加州流行病專家黃重德認為，接種率不高，主因為加強針的接種並非緊急需要，不像前兩針一定要打，「雖然完全接種疫苗六個月後，抗體減少很多，但抗體還是存在的，特別對於重症、死亡的防護作用還是非常有效，因此大部分人就不會急著去接種。官方的態度，也是建議接種第三針，但不是一定要打。」

對從事感染風險較高的一些職業，比如醫護人員、老師、警察等，黃重德建議，如果已完全接種疫苗超過六個月，應儘早接種加強針，保護自己。

關於加強針疫苗的副作用，黃重德表示，並沒有像坊間傳說的副作用嚴重，「從現在的實際情況看，第三針疫苗的副作用反應，與第二針差不多，沒有特別需要擔心。」

關於是否可以混打疫苗，聯邦疾病防治中心(CDC)曾警告，莫德納和輝瑞疫苗最好不要混打，只有在無法獲得相同疫苗的特殊情況下，才可以考慮混打疫苗。黃重德說，「在一些國家是允許混打疫苗的，也有證據表明疫苗產生的保護力，因此從理論上來講是可以，但目前沒有完整數據，FDA到現在為止並沒有通過審核。」

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health） 院長Francis Collins博士曾指出，在接種加強針時，最好堅持使用相同疫苗，「理想情況下，堅持使用相同疫苗，因為我們有這方面的數據。但如果無法使用相同疫苗，那就選擇不同疫苗，作為科學家，我們根據真實數據確定計劃。」

疫苗 華人 輝瑞

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