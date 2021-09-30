南加30日起出現「秋老虎」天氣 野火風險也增加

未來幾天溫度升高乾燥容易發生野火 （河濱縣消防局）

華人通常將入秋後出現的酷熱天氣，稱為「秋老虎」。據國家氣象局，自30日開始，南加 秋季熱浪會持續數天，也會增加野火危險。華裔 氣象預報專家馬錫強表示，日間與傍晚溫差會較大，要注意保暖。

國家氣象局稱，海風迴轉，以及一個高氣壓系統向東移動，導致經過的地區會出現高溫 乾燥天氣。南加內陸部分地區在30日午後會出現華氏90度至100度高溫，幾近發布高溫警報。周末，類似夏季溫暖乾燥天氣會增加野火危險。天氣預報說，預計濕度會下降到5%至15%之間。強勁東北風會覆蓋整個地區。部分地區包括洛杉磯縣（LA County）、范杜拉縣（Ventura County）風力可達每小時30至45哩。

預計下周早些時候會出現降溫趨勢，或逐漸恢復到秋季正常天氣。華裔氣象預報專家馬錫強表示，由於出現炎熱天氣，今明兩天海岸邊就看不到雲彩了。由於在南加東面有一個低氣壓系統，西北邊一個高氣壓系統，風會從北邊和東北面吹來，風在下山過程中，沉降時受加熱形成梵風，造成乾燥天氣。由於濕度減低，加上乾燥，容易發生野火。這種溫度較高、乾燥天氣會至少持續至周末，然後會逐漸好轉。

馬錫強說，雖然氣溫升高，但因已經進入秋季，日間與晚間溫差較大，所以晚上較涼，提醒民眾注意保暖，避免感冒。