南加這個隱秘海灘 安靜、富有藝術氛圍

維多利亞海灘隱蔽，遊人不多。（記者啟鉻／攝影）

南加 進入秋季，但喜歡海灘的人，仍會不時到海灘欣賞秋天海景，體驗海濱城市的悠閒生活。在南加諸多海灘中，橙縣 拉古納灘市（Laguna Beach）的海灘極富特色，有近30個海灘和海灣，其中的維多利亞海灘（Victoria Beach）備受推崇，也是一處隱秘海灘。

影音來源：記者啟鉻

安靜富有藝術氛圍

拉古納灘市是橙縣（Orange County）一個海濱城市，位於洛杉磯 和聖地牙哥之間。與其它海灘相比，這裡顯得安靜並富有藝術氣息，是很多人理想休閒度假之地。低調奢華的海灘美景、自然環境、藝術氛圍、健康休閒等元素，還有當地人的友好熱情，毫無違和的融合在一起。喜歡海濱城市生活的人們，在這裡可以盡情回歸自我，按照自己的意願不受打擾地生活，盡情欣賞藍天、大海、白雲、飛鳥，任思緒自由馳騁。

隱蔽維多利亞海灘

在拉古納灘旅遊專頁上推薦好玩的海灘及海灣有近30個，包括Agate Street Beach，Aliso Beach， Bluebird Beach，Christmas Cove，Cleo Street Beach等海灘。在這些海灘中，維多利亞海灘（Victoria Beach）是較為著名的隱蔽海灘，地址：2713 Victoria Dr. Laguna Beach, CA 92651。

順著這條路下去就可到達維多利亞海灘。（記者啟鉻／攝影）

維多利亞海灘深受推薦的理由是：如果你覺得無聊、無趣，不妨到維多利亞海灘，體驗豐富多樣的活動。這裡毫無疑問是當地著名的海灘之一，標誌景點是海盜塔（Pirate Tower），這是一個如古堡式的尖頂高塔，高度約60呎，建於1926年，緊靠山崖，山崖上是一棟豪宅。

維多利亞海灘海盜塔。（記者啟鉻／攝影）

海盜塔實際是豪宅主人通往海灘封閉樓梯的裝飾建築，這位主人就是洛杉磯前參議員（William E. Brown）。海灘還有一個可充滿海水的圓形泳池，還有可以淺水衝浪（Skimboarding），是20世紀20年代初在拉古納灘開始的水上運動，深受年輕人喜愛。

人不多，體驗活動豐富

儘管維多利亞海灘有相當名氣，但還是保持著隱蔽和神秘感。如果您在午間趕到這裡，將車停在街路上，徒步向維多利亞海灘走去，會遇到下坡路或台階，就會覺得眼前突然開闊一亮。海灘上人不多，大家穿著泳衣享受日光浴，有人在玩沙灘排球，還有人坐在陽傘下欣賞海景或閱讀，還有一些人聚在一起說笑聊天，在海盜塔下有年輕人拍攝婚紗照，與一些海灘人多顯得擁擠，這裡真是非常安靜休閒的好地方。

海灘礁石長滿貽貝。（記者啟鉻／攝影）

在維多利亞海灘，推薦的好玩項目包括淺水衝浪、潛泳、皮划艇、沙灘排球等，但還需要提醒的是，到海灘看一下海灘的具體規定。該海灘全年開放，每天早6時至晚10時。有寵物的人士，寵物時間限制即在6月15日至9月10日間的上午9時至晚6時；9月11日至次年6月14日的早6時至晚10時。寵物必須始終用六呎或更短的牽引帶。

海灘休閒，觀看海景。（記者啟鉻／攝影）

至於停車，沿著距離海灘北部不遠的Pacific Coast Highway (PCH)與Nyes Place交匯處附近，有免費或碼錶的停車位（Metered Parking）。

停車可在Nyes Place與PCH路交匯附近。（記者啟鉻／攝影）

由於拉古納灘也是著名的藝術家天堂，因此如果時間允許，不妨前往市區逛一逛，可以看到很多畫廊和街頭藝術，間中並有不少咖啡雅座和餐館，是一個周末可以放鬆心情的好去處。