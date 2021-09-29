南加四華人涉禮品卡詐騙被檢控 洗錢逾250萬

四名華人涉嫌購物禮品卡欺詐被起訴。（資料圖）

根據聯邦檢察官 辦公室，南加兩名華人 29日因欺詐罪被拘捕，他們被控誘使受害者購買數千張標的百貨（Target）購物禮品卡，卻透過「跑腿人」用在洛杉磯縣、橙縣商店購買電子商品及其它商品，然後再將購買商品轉賣獲利。目前總共有四名華人因涉嫌此案遭起訴，若被控的洗錢罪名成立，僅一項罪名每人最高可判牢刑20年。

29日遭拘捕的兩名華人是，哈仙達岡居民胡博偉（Bowen Hu,譯音），26歲；鑽石吧居民施泰然（Tairan Shi,譯音），27歲，均是中國 公民。聯邦檢察官起訴的另兩名涉案華人，分別是艾爾蒙地市居民Blade Bai，33歲；奇諾岡市居民傅琰（Yan Fu,譯音），58歲。其中傅琰是中國公民，Blade Bai是美國公民，他們將於下個月出庭受審。

據聯邦檢察官辦公室表示，Bai以及胡博偉、施泰然三名被告，通過洗錢方式，獲得超過5000張Target購物卡，然後將它們發給「跑腿人」，其中就有被告傅琰，用這些購物卡在洛縣、橙縣商店大肆購買電器及其它商品，然後再將購買商品轉賣獲利。

檢察官指出，購物禮品卡的消費者成為各種欺詐犯罪利用對象，犯罪者說服受害者購買禮品卡，以便解決自己譬如像財務的困擾。基本上，犯罪者聲稱自己是政府官員或警察，告訴受害者購買禮品卡，就可以解決諸如面臨的逮捕令或與社安署有關的問題。有些犯罪者則說服受害者購買禮物卡，以便解決登錄電腦及賬戶的問題。

檢察官說，這些通過欺詐獲得的禮物卡，通過一個名為「魔燈」（Magic Lamp）的線上團伙分發。聯邦檢察官Tracy L. Wilkison在聲明中表示，該案提醒消費者，購物禮品卡是贈給友人及愛人的禮物，而非用來給付政府機構或所謂的公司行號，以便解決問題。切萬不要被來電者愚弄，來電聲稱來自政府、銀行或其它機構要求受害者購買禮品卡，以便解決他們假稱面臨的問題。沒有任何理由，為了要解決賬戶、社會安全號以及虛假犯罪案件等問題，需要購買禮品卡。

檢察官指出，被告傅泰然曾在一天裡光顧17家標的連鎖百貨，用欺詐獲取的禮品卡購物，被告Bai再將所購買的商品轉賣獲利，將部分獲利支付給「魔燈」團伙。

四名被告在2019年6月至2020年11月間，利用禮品卡洗錢估計超過250萬元。四人均被控共謀洗錢罪，僅一項重罪若定罪，最高可判處牢刑20年。