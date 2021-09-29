我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫師：若同時感染新冠與流感 死亡率恐攀升

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

南加四華人涉禮品卡詐騙被檢控 洗錢逾250萬

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
四名華人涉嫌購物禮品卡欺詐被起訴。（資料圖）
四名華人涉嫌購物禮品卡欺詐被起訴。（資料圖）

根據聯邦檢察官辦公室，南加兩名華人29日因欺詐罪被拘捕，他們被控誘使受害者購買數千張標的百貨（Target）購物禮品卡，卻透過「跑腿人」用在洛杉磯縣、橙縣商店購買電子商品及其它商品，然後再將購買商品轉賣獲利。目前總共有四名華人因涉嫌此案遭起訴，若被控的洗錢罪名成立，僅一項罪名每人最高可判牢刑20年。

29日遭拘捕的兩名華人是，哈仙達岡居民胡博偉（Bowen Hu,譯音），26歲；鑽石吧居民施泰然（Tairan Shi,譯音），27歲，均是中國公民。聯邦檢察官起訴的另兩名涉案華人，分別是艾爾蒙地市居民Blade Bai，33歲；奇諾岡市居民傅琰（Yan Fu,譯音），58歲。其中傅琰是中國公民，Blade Bai是美國公民，他們將於下個月出庭受審。

據聯邦檢察官辦公室表示，Bai以及胡博偉、施泰然三名被告，通過洗錢方式，獲得超過5000張Target購物卡，然後將它們發給「跑腿人」，其中就有被告傅琰，用這些購物卡在洛縣、橙縣商店大肆購買電器及其它商品，然後再將購買商品轉賣獲利。

檢察官指出，購物禮品卡的消費者成為各種欺詐犯罪利用對象，犯罪者說服受害者購買禮品卡，以便解決自己譬如像財務的困擾。基本上，犯罪者聲稱自己是政府官員或警察，告訴受害者購買禮品卡，就可以解決諸如面臨的逮捕令或與社安署有關的問題。有些犯罪者則說服受害者購買禮物卡，以便解決登錄電腦及賬戶的問題。

檢察官說，這些通過欺詐獲得的禮物卡，通過一個名為「魔燈」（Magic Lamp）的線上團伙分發。聯邦檢察官Tracy L. Wilkison在聲明中表示，該案提醒消費者，購物禮品卡是贈給友人及愛人的禮物，而非用來給付政府機構或所謂的公司行號，以便解決問題。切萬不要被來電者愚弄，來電聲稱來自政府、銀行或其它機構要求受害者購買禮品卡，以便解決他們假稱面臨的問題。沒有任何理由，為了要解決賬戶、社會安全號以及虛假犯罪案件等問題，需要購買禮品卡。

檢察官指出，被告傅泰然曾在一天裡光顧17家標的連鎖百貨，用欺詐獲取的禮品卡購物，被告Bai再將所購買的商品轉賣獲利，將部分獲利支付給「魔燈」團伙。

四名被告在2019年6月至2020年11月間，利用禮品卡洗錢估計超過250萬元。四人均被控共謀洗錢罪，僅一項重罪若定罪，最高可判處牢刑20年。

檢察官 華人 中國

上一則

洛縣臨時驅逐保護令延至明年1月31 但不保護未交房租者

延伸閱讀

南加弒母案被告拒用藥染新冠亡 檢：沒人該負責

南加弒母案被告拒用藥染新冠亡 檢：沒人該負責
新冠病毒何時最具傳染性？ 橙縣急難協會解密

新冠病毒何時最具傳染性？ 橙縣急難協會解密
橙縣女染西尼羅病毒 今年首例

橙縣女染西尼羅病毒 今年首例
內陸帝國房客年齡比洛杉磯、橙縣更年輕 全美第7

內陸帝國房客年齡比洛杉磯、橙縣更年輕 全美第7
誤撥詐騙電話 被誑買禮品卡 長者痛失萬元

誤撥詐騙電話 被誑買禮品卡 長者痛失萬元
周小川：傳統監管手段已不足以應對日趨複雜的洗錢活動

周小川：傳統監管手段已不足以應對日趨複雜的洗錢活動

熱門新聞

台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18

超人氣

更多 >
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
美鐵翻覆 罹難喬州老夫婦慶「金婚」卻搭上死亡列車

美鐵翻覆 罹難喬州老夫婦慶「金婚」卻搭上死亡列車
「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7% 再創新高

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7% 再創新高
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀