南加男子涉性侵女大學生未遂 在家屬陪同下自首

企圖性侵女大學生的嫌疑男子Dalante Jerome Bell已被捕。（KTLA 5視頻截圖）

南加橙縣 查普曼大學（Chapman University）一名18歲女大學生，9月24日凌晨遭到一名戴著骷髏面具男子的襲擊，並試圖對她性侵 ，這名被警方通緝 的男子案發四天後來到校園自首。

警方9月28日（週二）宣布，這名因涉嫌對女大學生性侵未遂被通緝的男子已被捕。嫌疑人是22歲的安那罕（Anaheim）居民Dalante Jerome Bell，他被一名家庭成員帶到校園自首，並通知橙市警局。

警員Phil McMullin對帶著嫌疑人前來自首的家屬表示感謝， 「家屬認為嫌疑人應對受害者負責，並為受害者伸張正義，非常感謝帶他來的家人，在這種情況下，並不是每個家屬都願這麼做。」

警方稱，嫌疑男子不是校園裡的學生，也與大學沒有任何關係。

受害者是查普曼大學一名18歲女學生，據這位不願透露姓名的女生說，9月24日凌晨1時左右，她在校園內Henley Hall外面遭到一名戴著骷髏面具、身穿全黑衣服男子的襲擊，她最初看到這名男子在附近徘徊，以為是朋友在惡作劇。

「後來，他又向我靠近幾步，我就想，這不是我的朋友，然後他打了我的臉，我撞到身後的垃圾桶。」警方表示，襲擊發生後，該女子倒在地上，襲擊者觸摸了她的私密部位。但因為受害者是跆拳道黑帶二段，她對男子進行反擊，並迫使該男子逃離。

案發後，警方發布嫌疑男子的視頻，28日嫌疑人Bell到案被捕。警察局長Dan Adams說，「我們不會容忍這種令人髮指的犯罪活動，希望查普曼大學的學生、教職員工，以及橙縣居民，能夠在知道這名嫌疑人被捕後重獲安全感，我們相信他將被指控。」